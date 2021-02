1 Il commento di Alessia Marcuzzi

Nonostante siano passati anni da quando Alessia Marcuzzi conduceva il Grande Fratello, sembrerebbe che la presentatrice stia seguendo con molta passione la quinta edizione del format Vip del reality. Già qualche giorno fa infatti la celebre Iena aveva detto la sua in merito a Giulia Salemi, prendendo inaspettatamente le sue sue difese. Dopo aver visto le numerose critiche all’influencer infatti la Marcuzzi, schierandosi dalla parte della gieffina, ha affermato:

“Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual è la sua colpa? Non capisco… spiegatemi. Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate. Ho capito che qui si entra in un terreno minato dei vari fans quindi mi ritiro nel lettone“.

Ma non è tutto. Poco fa infatti Alessia Marcuzzi è tornata a parlare del Grande Fratello Vip 5, svelando chi sono le sue Vippone preferite. Con un simpatico tweet, la conduttrice ha ammesso di tifare per Stefania Orlando, per la stessa Giulia Salemi e anche per Dayane Mello. Queste le sue dichiarazioni:

“Comunque ritornando a bomba, Stefania è la mia queen e Giulia la mia princess, quindi? Non posso giocare con voi, è chiaro. Ah scusate… Dayane è la mia amazzone”.

Come se non bastasse qualche giorno fa Alessia Marcuzzi, dopo essere stata accusata di aver raccomandato Carlotta Dell’Isola, ha replicato a tali illazioni. Andiamo a rivedere come ha dichiarato la presentatrice.