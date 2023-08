NEWS

Nicolò Figini | 18 Agosto 2023

Alessia Marcuzzi ha pubblicato un video in cui mostra una serata passata insieme al figlio Tommaso Inzaghi

Il video del figlio di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è stata molto chiacchierata negli ultimi mesi a causa delle insistenti voci su un suo presunto flirt con Stefano De Martino. I due inizialmente non si sono mai espressi, ma alla fine la conduttrice ha rotto il silenzio in merito alla questione:

“Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto”.

Ora che si è lasciata alle spalle anche questo evento, Alessia Marcuzzi si sta godendo delle meritate vacanze prima di tornare al lavoro. Insieme a lei, come possiamo vedere dal video qui sotto, era presente anche il figlio Tommaso Inzaghi, nato nel 2001 durante la relazione con Simone Inzaghi. I commenti dei fan sono stati tantissimi e tutti positivi, soprattutto per quanto riguarda la bellezza del ragazzo.

Per esempio c’è chi scrive: “Da non credere… Un figlio così grande… Tu sembri una ragazzina…è bello proprio come i suoi genitori“. O ancora: “Ottimo lavoro, complimenti al babbo e alla mamma“. Tanti altri, invece, si sono stupiti che il figlio sia cresciuto già così tanto: “Pure tatuato! Ma quanto crescono” e anche “Un Adone!! Bello, fine e… complimenti alla mamma!!“.

Nel mese di aprile Alessia Marcuzzi ha celebrato il compleanno del figlio scrivendogli anche una bellissima dedica su Instagram: “Auguri Tommy. Sei il mio primo, il mio ultimo, il mio tutto“. Quel giorno hanno mangiato una torta e poi hanno cantato insieme la canzone “Come mai” degli 883.

