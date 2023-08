NEWS

Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

Ilary Blasi

Chanel nell’agenzia di Ilary Blasi

Anche Chanel Totti pare sia entrata a far parte di un’agenzia. Come segnalato da Dagospia la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che su Instagram vanta più di 400 mila follower, ha fatto sapere indirettamente la notizia senza troppi proclami.

C’è da dire che Chanel Totti potrebbe aver deciso di farsi conoscere meglio sui social e, magari anche in TV. Da non molto tempo ha reso pubblico il profilo Instagram e ha fatto la sua prima apparizione in TV. Il pubblico de L’Isola dei Famosi ricorderà infatti che Chanel ha presenziato tra il pubblico per seguire la madre Ilary Blasi. Al fianco della ragazza il suo fidanzato Christian. Notizia questa che a suo tempo attirò l’attenzione delle telecamere e dei telespettatori. Tanto che sui social quella sera non si parlò d’altro.

Questo quindi lascia pensare a molti che la figlia di Ilary Blasi possa essere interessata alla notorietà, anche se sembra essere molto riservata e non troppo avvezza a questo mondo. Per ora preferisce starsene nel suo e non esporsi più di quanto fatto.

Sbirciando sul profilo di Chanel Totti si nota infatti che nella descrizione ha aggiunto: “Info e collaborazioni” e il nome della nuova agenzia. Si tratta della “Notoria” di Graziella Lopedota. Non tutti sanno forse, ma quest’ultima segue anche la carriera di Ilary Blasi, attualmente in attesa di conoscere il suo futuro televisivo. Così a quanto pare anche Chanel è stata coinvolta e ora è uno dei nuovi e giovani volti.

A oggi Chanel Totti, così come sua madre Ilary Blasi, non hanno aggiunto altre informazioni a riguardo. La ragazza posta regolarmente foto e video sui social, senza però rivelare troppo di sé. I suoi follower sono curiosi di capire se ci sarà modo di rivederla in TV e se magari seguirà le stesse orme della mamma!