Carlo Conti, ospite a TV Talk, ha dovuto rispondere alle critiche che hanno colpito Alessia Marcuzzi durante la serata di Sanremo 2025 che ha co-condotto.

La replica di Carlo Conti

Lo sappiamo, non esiste Festival di Sanremo senza polemiche e l’edizione che è appena terminata non fa certo eccezione. Tra le critiche che sono nate possiamo menzionare anche quella relativa ad Alessia Marcuzzi e al suo stile di conduzione nel corso dell’ultima puntata della kermesse.

Uno degli ospiti, infatti, ha fatto notare a Carlo Conti come alcuni spettatori a casa abbiano giudicato la collega troppo “leggera, fuori luogo e cringe“. Il conduttore ha rivelato di non essere a conoscenza di tutto questo ma ha comunque voluto spezzare una lancia a favore della Marcuzzi, una professionista che ha fatto il suo lavoro in maniera ottima:

“Non sapevo di questa polemica, io vivo nel mio mondo. Secondo me ha fatto quello che doveva fare. Lei è una forza della natura, è energia pura e spontaneità.

Non ho preparato nulla con gli altri co-conduttori, a parte i comici ai quali ho dovuto fare da spalla. Lei è stata se stessa e non costruita, ma così come altri, ad esempio anche Mahmood con la sua timidezza, la sua dolcezza e potenza“.

Insomma, Carlo Conti ha voluto spegnere la polemica sulla conduzione di Alessia Marcuzzi a Sanremo 2025 con queste parole. Ovviamente, tanti altri spettatori e fan del Festival l’hanno apprezzata e lodata, e non vedono l’ora di ritrovarla in TV al più presto. Tra le sue ultime fatiche, infatti, ricordiamo Boomerissima su Rai 1 ma anche il game show Red Carpet – Vip al tappeto su Amazon Prime Video.

Ad oggi, non sappiamo ancora cosa le riserverà il futuro ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.