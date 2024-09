Alessia Marcuzzi è entrata a far parte della giuria di Tale e Quale Show e nella prima puntata si è ritrovata Stefano De Martino come quarto giudice speciale. Ecco che cosa sarebbe successo tra loro nel dietro le quinte della trasmissione di Rai 1.

Il retroscena su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

I primi rumor su un presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi risalgono al 2020, ovvero quando Dagospia affermava che Belen Rodriguez avesse scoperto una relazione tra i due conduttori. Ovviamente sono sempre state informazioni da prendere con le pinze perché nessuno dei diretti interessati ha mai confermato tutto ciò.

Questi rumor ritornano a galla quasi ogni anno ed entrambi si ritrovano a dover affrontare il discorso ancora e ancora. Di recente è stato De Martino a essere interpellato da Striscia la Notizia e a rivelare:

“Se sono un traditore seriale? Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta. Se smentisco la storia con Alessia Marcuzzi? Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”.

In queste ore però spunta un retroscena sul rapporto tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, ambedue presenti nella prima puntata di Tale e Quale Show. A rivelare queste indiscrezioni è stato Dagospia, che ha spiegato cosa sarebbe successo nel dietro le quinte: “Dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo“.

È chiaro, ripetiamo ancora una volta, che non sappiamo quanto ci sia di vero in tutto questo. Davanti allo schermo li abbiamo visti ridere e interagire come se niente fosse, di conseguenza dobbiamo prestare attenzione e aspettare che siano i diretti interessati, in caso, a raccontare la loro versione dei fatti.