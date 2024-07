Dopo aver chiuso la relazione con Alessia Pascarella, Lino Giuliano sembrerebbe aver iniziato a frequentare Maika Randazzo e in queste ore ha postato sui suoi profili social una foto a letto insieme all’ex tentatrice.

Lino Giuliano sempre più vicino a Maika Randazzo

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Lino Giuliano. Dopo la fine del percorso a Temptation Island e dopo aver messo un punto alla turbolenta relazione con Alessia Pascarella, sembrerebbe che l’ex protagonista del reality show di Canale 5 abbia del tutto voltato pagina. Nonostante ai microfoni di WittyTv, un mese dopo la fine delle registrazioni, avesse fatto intendere di non voler frequentare la tentatrice Maika Randazzo, pare che Lino sia tornato sui suoi passi. Giuliano aveva infatti dichiarato senza giri di parole:

“Maika mi ha fatto capire cosa volessi. Ha capito i miei problemi e mi ha dato le risposte giuste al momento giusto. Mi ha fatto capire le cose pian piano. Queste cose mi hanno fatto avvicinare a lei. Ci siamo sentiti inizialmente in maniera amichevole. Poi mi ha chiesto di vederci ma io non ne sentivo la necessità o il bisogno”.

Ieri sera tuttavia Lino Giuliano si è mostrato sui social proprio insieme a Maika Randazzo, segno che avrebbero iniziato a frequentarsi. Ma non è finita qui. Pare che i due siano più vicini che mai, al punto da aver anche trascorso la notte insieme. Lino ha infatti condiviso una foto sui suoi profili in cui lo vediamo a letto con Maika e lo scatto naturalmente in breve ha iniziato a fare il giro del web.

Sembrerebbe dunque che i due ex protagonisti di Temptation Island abbiano deciso di frequentarsi lontani dalle telecamere e di darsi una chance. Ma cosa accadrà tra Lino e Maika? Non resta che attendere per scoprirlo.