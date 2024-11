Ieri sera Benji e Fede si sono esibiti in concerto presso il Forum di Assago a Milano, ma Federico Rossi è stato oggetto di polemiche dopo aver sputato dell’acqua sopra i fan. Ecco il video.

Il gesto di Federico Rossi

Benji e Fede sono tornati sul palco insieme per celebrare la loro ritrovata unione professionale. Nella serata del 16 novembre 2024, infatti, i fan si sono radunati al Forum di Assago, a Milano, per cantare le loro canzoni. Un evento sold out che ha fatto il giro del web e che ha colpito per diversi motivi.

Non solo perché si tratta di una reunion storica per tutti i loro ammiratori, ma anche per ciò che è accaduto nel corso del concerto. Entrambe le situazioni hanno avuto al centro Federico Rossi, che si è vestito in maniera molto simile a Harry Styles. Per tale ragione sui social hanno cominciato a prenderlo bonariamente in giro: “Quando ordini Harry Styles su Temu” oppure “Harry Styles di Wish“.

Ma non è finita qui perché Federico Rossi è stato travolto dalla polemica sul web a causa di un gesto che ha fatto sul palco. Preso dal momento ha bevuto un po’ di acqua e poi, avvicinandosi al bordo del palco, ha sputato tutto quanto sulle teste dei fan nelle prime file. Alcuni utenti hanno trovato questo modo di fare maleducato:

“Ha letteralmente lanciato a sconosciuti saliva e germi, non mi sembra proprio una benedizione”.

Ovviamente, però, non mancano anche fan che lo elogiano e che avrebbero voluto essere coloro a ricevere questa “benedizione“, come la chiamano loro. Voi che cosa ne pensate di tutto ciò? Fatecelo sapere con un commento! Nel frattempo, i loro follower rimangono in attesa di un nuovo probabile album insieme. Vi terremo informati con tutti i dettagli del caso non appena ne apremo di più.