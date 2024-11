A Verissimo Francesca Tocca ha svelato perché non è più nella scuola di Amici 24. Come mai non fa parte del corpo di ballo? Ecco le sue parole da Silvia Toffanin.

Perché Francesca Tocca non è più ad Amici

Probabilmente molti fan di Amici guardando l’edizione di quest’anno avranno notato l’assenza di un volto amatissimo come Francesca Tocca. La ballerina così come il marito Raimondo Todaro non fanno più parte del talent show di Maria De Filippi. Se lui ne aveva già parlato a Verissimo, non si era mai capito quale fosse la ragione vera e propria dell’addio della danzatrice.

Quindi perché Francesca Tocca non è più ad Amici? A raccontarlo è stata proprio lei nel corso di un’intervista a Verissimo. Silvia Toffanin ovviamente ha voluto dare modo alla ballerina di fare chiarezza e spiegare le ragioni di questo suo addio al programma, dato che se n’è parlato anche troppo!

Francesca Tocca ha ammesso che non si è trattato di una decisione semplice quella presa, ma l’ha fatto perché l’ha sentito dentro di sé. Aveva capito che era arrivato il momento di fermarsi un attimo dopo ben 9 anni che ha definito “stupendi e bellissimi”. Ci ha tenuto a ringraziare tutti perché sono stati fondamentali e molto amorevoli con lei.

“Mi sono sentita come a casa, in famiglia, e mi mancano da morire ancora oggi. Li guardo, li seguo, mi manca tutto. Però mi sono ascoltata e ho detto forse è arrivato il momento di cambiare, non lo so se ho fatto bene o male, però io sono una persona così, quando sento una cosa, devo seguirla e basta. E infatti così ho fatto e ho seguito quello che pensavo fosse giusto fare in quel momento”, ha precisato Francesca Tocca.

Nel suo racconto la ballerina ha raccontato che in questo momento si sta godendo la sua famiglia e sua figlia Jasmine. Peraltro ha svelato che proprio la sua bambina non era così d’accordo della scelta di lasciare Amici. E sempre a riguardo Francesca Tocca ha fatto sapere:

“Non è stato d’accordo nessuno, nemmeno i miei genitori. Ha capito nel crescere il perché io andassi a lavoro così tanto e di questa cosa poi mi sono molto tranquillizzata. Jasmine è una bambina speciale, sono sempre molto realista su di lei, ma è una bambina buona, tanto matura, delle volte mi stupisce con i discorsi che fa, è lei che insegna a me, sono fortunata.Ho provato a non farla ballare, ma non ci sono riuscita, però non fa latino americano, tutte le altre discipline”.

Queste quindi le reali motivazioni che hanno spinto Francesca Tocca lasciare Amici. Chissà che magari un giorno non possa ripensarci!