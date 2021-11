1 Pace fatta tra Alex Belli e Aldo Montano?

Mattinata di riflessioni nella Casa del GF Vip dopo una puntata piuttosto tosta. Alex Belli questa mattina si è ritrovato in veranda a conversare con Katia Ricciarelli, la quale le ha detto il suo punto di vista riguardo quanto successo con Delia Duran (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI).

Nel corso della chiacchierata, però, Alex è tornato a parlare di Aldo (dopo l’ennesima lite di ieri), non riservando di certo parole tenere per lui, almeno all’inizio: “Si nasconde dietro falsi sorrisi, ipocrisie o falsi berbenismi, capisci? Che non ti dicono le cose in faccia… come il nostro amico Aldino…”, ha detto Alex Belli stoppato da Katia Ricciarelli, la quale l’ha redarguito: “Non parliamo di persone che non ci sono”. L’attore non contento: “Ma vedi come lo aspetto qua al varco, che ieri sera ha fatto una battuta su me e mia moglie. Vedi come adesso lo squadro io”

Dopo qualche ora a raggiungere l’attore in giardino anche Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri. Anche in questo caso non è mancata una battuta su Aldo Montano: “Cosa dice il nostro sciabolatore? Ha detto che vuole tirare altre due sciabolate stamattina?”. Ma Manuel e Davide l’hanno sorpreso. Il primo infatti ha detto che l’ha visto piuttosto sereno e tranquillo, mentre il secondo ha aggiunto: “Ha detto che ti vuole bene”.

Ma non è finita qui, perché a seguire, inaspettatamente dopo queste parole, Alex Belli ha deciso di avvicinarsi al coinquilino, come mostrato da questi video….

Alex alle 10.00

Alex alle 12.00

Alex alle 14.00



Lo chiamavano giuda … 🤡

#gfvip pic.twitter.com/KeJtuNJ3w6 — M_A_S💥 (@au_dere) November 6, 2021

Qualche ora dopo, come mostrato dalle clip postate, Alex Belli e Aldo Montano si sono incrociati in cucina. Lo sciabolatore stava sistemando delle bottiglie d’acqua nel frigo e da dietro è arrivato l’attore, che prima gli ha posato una mano sulla spalla e poi l’ha abbracciato. I due hanno provato a spiegarsi ancora una volta e sembrano essere giunti a una tregua. (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI)

Che falsità Alex… sento i rumori del circo 🎪 #GFvip pic.twitter.com/UqXkP2Vudx — Samanta Vanucci (@io_samanta) November 6, 2021

L’abbraccio tra Alex Belli e Aldo Montano appiana finalmente le divergenze delle ultime settimane? Ce lo dirà solo il tempo! Nelle scorse ore, intanto, Alex ha vissuto un momento piuttosto complicato, tanto da arrivare al punto di voler abbandonare il Grande Fratello Vip 6…