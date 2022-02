1 Il nuovo attacco dell’ex moglie di Alex Belli

A Pomeriggio 5 si è tornati a parlare di Alex Belli e del triangolo con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Tra gli ospiti presenti in studio anche l’ex moglie dell’attore Katarina Raniakova. La modella è tornata ad attaccare il suo ex marito e in difesa di quest’ultimo è arrivata Stella Starlight.

L’amica di Alex Belli ha fatto sapere come sta l’ex gieffino dopo questo ritorno al GF Vip e ha mandato Stella per dare un messaggio importante a Katarina: “Ale sta un po’ così, diciamo che avrebbe voluto restare ancora qualche giorno nella Casa del GF Vip per poter stare accanto alla sua Delia. Poi devo dire che ho un messaggio per la signorina Katarina Raniakova, da parte di Alex. Come mai dopo aver ottenuto il tuo divorzio e dopo aver ricevuto una diffida sei ancora qui a Pomeriggio 5 a parlare di lui? Questo è un messaggio che ti dovevo dare e te l’ho dato”.

Come si apprende da Biccy e dai video pubblicati da Pomeriggio 5. A quel punto non è tardata ad arrivare la replica di Katarina Raniakova che, parlando di Alex Belli ha spiegato:

“Viviamo in un paese libero dove c’è diritto di parola. Come lui mi ha minacciata, urlata e attaccata, così io sono libera di andare dove mi pare e dire quello che penso. Io per adesso di questa diffida non so proprio niente. No, non era una diffida quella che ho avuto. In ogni caso può continuare a mandare tutte le diffide che vuole. Non è che può comandare tutti Alex Belli e decidere quando possiamo o non possiamo parlare. Basta pensare di comandare te, me, Delia e Soleil! Non siamo tutte noi al suo comando. La figura peggiore la fa quando manda te qui a difenderlo e a parlare per lui“.

Il battibecco tra l’ex di Alex Belli e Stella Starlight è proseguito ancora…