1 Il cappotto di Alex Belli

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica in queste ore è stato Alex Belli. Come sappiamo lo scorso lunedì l’attore è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip 6 per aver violato le regole durante l’incontro con sua moglie Delia Duran. In questi giorni così non si è parlato d’altro che della coppia, che da mesi sta facendo discutere il web. Proprio noi di Novella2000 abbiamo beccato Alex e la modella in treno durante una lite, e naturalmente l’accaduto non è passato inosservato. Ieri sera nel mentre Belli è tornato in casa per avere un confronto non solo con alcuni dei suoi compagni, ma anche con Soleil Sorge, durante il quale i toni si sono scaldati. Tuttavia nel corso della serata è accaduto qualche altra cosa che sta facendo mormorare gli utenti. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Alfonso Signorini durante la diretta ha svelato che il cappotto che Alex Belli ha indossato lo scorso lunedì, al momento della sua espulsione dal Grande Fratello Vip 6, è stato venduto all’asta su internet per una cifra assurda e da capogiro: 12 mila euro! A quel punto Sonia Bruganelli ha domandato all’attore se fosse stato lui stesso a venderlo, ma Alex ha invece svelato:

“Appena sono arrivato a casa me l’hanno tolto e l’hanno messo su eBay. Purtroppo non so chi l’ha messo”.

Naturalmente l’accaduto non è passato per nulla inosservato, e sul web gli utenti si sono scatenati. In casa intanto Alex Belli ha fatto le sue scuse ai suoi compagni di avventura, e per di più ha svelato un retroscena sulla sua espulsione. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.