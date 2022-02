1 La rivelazione di Alex Belli

Pochi giorni fa Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip, non come concorrente ma per cercare di capire i suoi sentimenti verso Delia Duran e Soleil Sorge. Per recuperare il rapporto con la moglie ha ignorato l’influncer, la quale ci è rimasta un po’ male. Per farsi perdonare, perciò, nella mattina di ieri l’attore si è infilato sotto le coperte con lei e l’ha stretta in un lungo abbraccio, scoppiando poi in un pianto liberatorio.

Nella diretta in onda ieri sera, in merito alla questione, è intervenuta anche Sonia Bruganelli: “Alex maschera un rapporto che evidente che c’è. Dovrebbe essere sincero con Delia e con sé stesso e ammettere che ha un rapporto importante con Soleil. Alex, tu sei andato a buttarti e a piangere addosso a Sole. Lei dormiva, non ti ha cercato. Hai avuto un momento di intimità che io con mio marito ho avuto due volte in 23 anni di matrimonio“. Il gieffino ha così risposto:

Ho una grande complicità con Sole, non l’abbiamo mai nascosta. Stamattina ho avuto un momento di cedimento perché lei ieri mi ha detto che le dispiaceva che non possiamo più avere la nostra complicità che avevamo. Sono mesi che prendo schiaffi. Ho avuto un cedimento, perché anche io sono umano.

Il confronto tra Alex e Delia Duran, comunque, è avvenuto nel post puntata. In sauna marito e moglie hanno parlato. L’attore ha affermato, come riporta anche Blogtivvu:

Tu hai fatto un bellissimo discorso amore. Hai fatto una roba fighissima dal punto di vista umano. Viene fuori che noi siamo due iper gelosoni… ed hai fatto bene a sottolinearlo. La nostra forza è giocare a carte scoperte. Abbiamo danzato per tre anni e mezzo in una vita di libertà e non possesso. E’ la nostra conquista.

L’attore, quindi ha rivelato di aver detto a Soleil di aver mandato l’amica e collaboratrice Stella in TV per difenderlo: “L’ho dovuta mandare in televisione… Non volevo fartelo sapere“. A questo punto Delia Duran ha fatto una precisa richiesta ad Alex Belli…