Da quando Alex Belli ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello Vip 6 non ha pensato ad altro che a recuperare il rapporto con sua moglie Delia Duran. Nel mentre però a sentirsi messa da parte è stata Soleil Sorge, che già qualche giorno fa ha fatto una scenata di gelosia all’attore. Poche ore fa così tra i due c’è stato un altro confronto, e l’ex corteggiatrice ha fatto un lungo sfogo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Le prese per il c**o e il cercare di raggirare le cose funzionano con gli altri ma con me non hanno mai funzionato questo te lo sei dimenticato. Invece di guardare le parole guarda quello che abbiamo nel cuore. Metti tutte le tue barriere del c***. Non c’è mai un minimo di apprezzamento alla mia persona, alla mia artisticità. Quello che abbiamo condiviso ormai fa solo parte di questo schifo di teatrino che avete sbandato, sì perché un teatrino quello che avete fatto, quello che sto vedendo io, di succoso non vedo niente”.