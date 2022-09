1 Il bacio tra Delia Duran e una ragazza

Alex Belli e Delia Duran tornano a far parlare di sé. Dopo la parentesi al GF Vip 6 in cui hanno fatto parecchio discutere, a causa della particolare “amicizia artistica” (poi naufragata) che l’attore ha instaurato con Soleil Sorge, ora i giornali parlano di un nuovo gossip. Come si apprende dal settimanale Vero, Belli e la sua compagna sono stati paparazzati insieme a una loro amica. Dalle immagini emerse i tre sembrano essere piuttosto affiatati. Ecco quanto si apprende dal post Instagram della rivista:

“L’attore e la compagna, dopo le note vicende nella casa del GF Vip, non smettono di far parlare di loro. ALEX BELLI E DELIA DURAN CON UN’AMICA: E’ DI NUOVO TRIANGOLO AMOROSO? Lui ha anche lanciato da poco il singolo “Amore libero”, per spiegare la sua particolare filosofia di vita”

Ma non è tutto, sempre il settimanale, come si apprende da Blog Tivvù ha aggiunto degli altri dettagli, rivelando come agli occhi dei paparazzi non sia sfuggito il bacio tra Delia Duran e la ragazza in questione, sotto l’occhio attento di Alex Belli, lì insieme a loro. Ecco un altro trafiletto:

“I tre sono super affiatati. Le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti. E’ vera passione o stanno solo recitando, magari per il videoclip del brano di Alex? Infatti, da poco Belli ha lanciato il suo nuovo singolo Amore libero. Più che un amore libero questo sembra un vero e proprio harem…“. (QUI IL POST TRATTO DALLA PAGINA DELLA RIVISTA).

Le immagini chiaramente non sono sfuggite agli utenti dei social che in questi giorni stanno commentando l’accaduto, tra chi supporta Alex Belli e la sua filosofia di vita condivisa con Delia Duran e chi invece non approva i loro modi di fare. Intanto sempre l’attore nei giorni scorsi ha replicato a una stoccata da parte di Orietta Berti…