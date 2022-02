Mentre Delia Duran e Alex Belli discutono in sauna, in giardino Soleil Sorge e Alessandro Basciano si improvvisano registi. il risultato... è tutto da ridere!

Soleil e Alessandro si improvvisano registi

Alex Belli ha deciso di tornare nella Casa del GF Vip per poter recuperare il suo rapporto con Delia Duran. C’è da dire però che tra loro non sono mancate dure liti, dove spesso i toni si sono fatti via via incandescenti. E mentre l’attore e sua moglie si trovavano a discutere per l’ennesima volta sul loro rapporto, come mostrato dal video sottostante, gli altri hanno assistito al confronto.

In particolare Alessandro Basciano e Soleil Sorge. L’ex tentatore di Temptation Island e l’influencer italo-americana si sono ritrovati fuori in giardino e non hanno potuto fare a meno di scherzarci su. Mentre Alex Belli alzava la voce, con Delia Duran che lo invitava a calmarsi e parlare normalmente, facendogli notare le mancanze, i due gieffini hanno iniziato a improvvisare.

Vediamo Basciano tenere in mano una bottiglia (che sarebbe dovuta essere una telecamera), Soleil invece ha fatto finta di riportare passo passo ogni movimento. Una vera e propria telecronaca dell’accaduto. Entrambi sono sembrati piuttosto presa dal momento.

Regia di Basciano e Soleil, presentano Cento Storyfake direttamente dalla casa del Gf…. e la perculata assicurata! ADOROH.🎥🤡#GfVip pic.twitter.com/7Jqlq5ff5A — LA IENA TRASH🐉 (@LAIENA01) February 15, 2022

Questa la clip raccolta dai fan del GF Vip e postata nelle scorse ore su Twitter. Il risultato, lo lasciamo giudicare a voi… Che ne pensate? Nel mentre andiamo a rivedere uno dei confronti tra Alex Belli e Delia Duran delle scorse ore…

Le parole di Alex Belli a Delia Duran

Per tutta la giornata di ieri, come abbiamo raccontato, Alex Belli e Delia Duran hanno avuto modo di parlare e complimentarsi con lei per il percorso fatto (anche se in parte). E se nella notte tra loro non sono mancati baci appassionati, durante il resto del giorno l’attore ha provato a far ragionare la modella. Ecco quanto raccolto da Biccy:

“Sei entrata al Grande Fratello, hai fatto un casino della madonna, hai vinto due televoti fortissimi ed è stato solo per merito tuo, amore mio” – ha esordito Alex Belli parlando con Delia Duran – “Adesso, in questo momento, non hai bisogno di niente. Goditi questa esperienza che ci farà uscire fortificati, più forti di quelli che eravamo prima. […] Qua dentro abbiamo preso porte in faccia e schiaffi, ma possiamo ricostruire tutto più forte di come siamo entrati il 13 settembre. Sì, perché tu sei entrata con me il 13 settembre”.

Nel suo lungo monologo Alex Belli ha proseguito ancora: “Tu sei entrata con me il 13 settembre. Quando loro [gli autori, ndr] mi hanno chiesto: ‘Secondo te Delia si meritava la finale?’. Io ho detto: ‘Sì, perché in verità lei non è entrata un mese fa. È entrata con me il 13 di settembre. E ha vissuto con me, in maniera telepatica, questo lungo viaggio“.

E ancora sempre parlando con Delia Duran, Alex Belli ha detto di aver fatto ritorno nella Casa solo ed esclusivamente per lei e di non aver apprezzato il suo modo di fare durante l’ultima settimana:

“Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”.

