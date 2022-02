1 Il gesto di Alex Belli

Come sappiamo tra pochi giorni Alex Belli tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 6 per rimanerci per ben due settimane. Nel mentre Delia Duran e Soleil Sorge hanno già scoperto la notizia, ed entrambe non sembrerebbero essere entusiaste. Il pubblico tuttavia attende con ansia di vedere cosa accadrà e quale sarà la scelta definitiva dell’attore. Poco fa intanto Alex ha deciso di inviare un aereo alla Duran, con scritto: “Delia sei l’unica donna della mia vita”. Tuttavia la modella non ha reagito bene all’accaduto e sfogandosi con Manila Nazzaro ha ammesso di non essere rimasta contenta del gesto di Alex e di non credere al messaggio. Queste le sue parole:

“Non sono felice. Non ci credo a questo aereo, non voglio stare a fare lo show”.

A intervenire prontamente è stata Manila, che ha fatto notare a Delia come il gesto di Alex Belli sia molto bello. Ma non solo. L’ex Miss Italia ha precisato che in qualche modo l’attore sta cercando di recuperare il rapporto con sua moglie, e in merito ha affermato:

“È bellissimo questo aereo. Non ti capisco. È un primo passaggio, poi ovvio che ci devono essere altre dimostrazioni, però questa è una cosa molto bella, è la prima. Da un punto bisognava ripartire. Lui fa delle robe mediatiche perché si diverte, ma poi la verità è un’altra. Chiaro che questa deve essere la prima di tante dimostrazioni, ma da qualche parte si doveva partire. Credo che questa sia una cosa bellissima. Non puoi non essere felice. Se lo ricevessi io un aereo del genere da Lorenzo impazzirei”.

Aereo per Delia da parte di Alex

"DELIA SEI L'UNICA DONNA DELLA MIA VITA" #GFVIP pic.twitter.com/PIW2FymQVF — So.Cucu Alberto💕🎶 (@ilbreano) February 11, 2022

Ma cosa accadrà quando Alex Belli varcherà nuovamente la porta rossa del Grande Fratello Vip 6? L’attore e Delia Duran riusciranno a recuperare il loro rapporto o invece la loro storia sarà giunta davvero al capolinea? Nel mentre qualche giorno fa a schierarsi contro il ritorno di Alex in casa è stato Aldo Montano. Rivediamo le sue dichiarazioni.