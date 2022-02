1 Le reazione di Delia Duran e Soleil Sorge

Tra pochi giorni Alex Belli farà ritorno nella casa del Grande Fratello Vip 6, e avrà modo di passare del tempo con sua moglie Delia Duran e con Soleil Sorge. La permanenza dell’attore, come svelato da Gabriele Parpiglia, è prevista per due settimane, durante le quali potrebbe accadere di tutto. Di certo il pubblico attende con ansia di scoprire quale sarà finalmente la scelta di Alex, con la speranza che possa essere fatta chiarezza su tutta questa intrigata situazione. Poco fa però è accaduto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Qualcuno infatti si è recato fuori le mura del loft di Cinecittà e ha urlato la notizia del ritorno di Belli ai Vipponi. Naturalmente anche la modella e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno ricevuto il messaggio, e non sono mancate le loro reazioni.

Dopo aver scoperto del ritorno di Alex Belli in casa, Delia Duran è apparsa visibilmente pensierosa, mentre le sue compagne hanno affermato di non essere stupite dalla notizia. Al contrario Soleil Sorge ha messo di aver saputo del rientro dell’attore da Gianluca, e di non esserne dunque sorpresa.

Miriana ha sentito "Delia stai attenta Alex rientra"



Guardate le loro reazioni!

E comunque l'unica attenta deve essere Soleil a non farsi abbindolare#gfvip #solearmy pic.twitter.com/mKxfO2VFNC — Catia (@catiuz92) February 10, 2022

Quindi Alessandro sapeva che ritornava Alex perché glielo aveva detto Gianluca e Soleil lo sapeva perché gliel’aveva detto proprio Alex, poi venitemi a dire che lei e delia sono vittime è tutto organizzato #GFVIP pic.twitter.com/Gu4ieTQErw — 3visan 🦚 (@simo_cantatore) February 10, 2022

