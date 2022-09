1 La frecciatina di Alex Belli

La diatriba tra Alex Belli e Orietta Berti è partita proprio da quest’ultima durante una recente intervista. Come sappiamo lei sarà opinionista nella settima edizione del Grande Fratello Vip e per tale occasione si sta preparando al meglio. Durante la chiacchierata di cui abbiamo accennato la cantante ha lanciato una frecciatina al vippone. Perché? La questione dell’amore libero di cui si è tanto parlato nei mesi passati:

L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale.

A questo punto Alex Belli ha risposto per le rime: “Aspetto al Varco la Sig.ra Berti, in questa nuova stagione!! Molto probabilmente non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un Reality come il GF!! Buona fortuna“. Non contento, però, è tornato all’attacco. Oggi è stata rilasciata l’anteprima della copertina del nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni, all’interno della quale vediamo le opinioniste e il conduttore parlare attraverso delle vignette. Orietta afferma: “Io spero di non sbagliare i nomi“. Ecco, perciò, che l’ex gieffino ha commentato (QUI per vedere il post):

Andiamo bene!!! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai Giovani!!!

Vedremo se nei prossimi giorni Orietta Berti deciderà di rispondere a questa frecciatina a sua volta. Staremo a vedere. Ricordiamo, nel mentre, che il reality avrà inizio a partire dal 19 settembre 2022 e proprio in quella data dovremmo scoprire direttamente i concorrenti del GF Vip 7. Nel frattempo, però, le notizie non terminano qui…