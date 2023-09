Chi è Alex Belli? Età, vita privata, carriera e Instagram

NEWS

Tutto sull’attore di CentoVetrine Alex Belli, concorrente del Grande Fratello Vip 6: Età, altezza, moglie, vita privata, matrimonio e Instagram.

Chi è Alex Belli

Nome e Cognome: Alessandro Gabelli, in arte Alex Belli

Data di nascita: 22 dicembre 1982

Luogo di Nascita: Parma

Età: 40 anni

Altezza: 1,84 cm

Peso: 67 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attore e modello

Moglie: Delia Duran

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Non ne ha

Profilo Instagram: @alexbelli

Alex Belli età, altezza e biografia

Dov’è nato l’attore Alex Belli? Dell’attore sappiamo che è nato a Parma il 22 dicembre 1982 e ha 40 anni d’età e ha un’altezza pari a 1 metro e 84 centimetri. Della madre e del padre sappiamo molto poco. Ci è noto, però, che cresce a Parma, dove la famiglia gestisce un allevamento di cavalli, insieme ad altri tre fratelli minori.

Da sempre appassionato di musica, fin da ragazzo affianca gli studi fa geometra con quello in Composizione musicale e Canto recitativo presso il Conservatorio di Musica Arrigo Boito, ottenendo anche il diploma. Impara, perciò, a suonare vari strumenti e lavora anche come speaker radiofonico.

Occupiamoci, quindi, della vita privata di Alex Belli…

Vita privata: moglie e figli

Vediamo, quindi, la vita privata di Alex Belli sotto il punto di vista sentimentale. Di lui sappiamo che nel 2013 ha celebrato il matrimonio con la modella slovacca Katarina Raniakova. Nel 2017, però, il rapporto naufraga e, una volta dimenticata l’ex moglie, l’attore inizia una relazione con Mila Suarez. Anche in questo caso, però, dopo anni la storia d’amore finisce.

Chi è oggi la moglie di Alex Belli? Poco tempo dopo essersi lasciato intraprende una relazione con Delia Duran e si sposa con lei il 26 giugno 2021. In un’intervista con il settimanale Nuovo, Belli e la moglie hanno parlato di eventuali figli:

Ora abbiamo molti progetti di lavoro e siamo concentrati su quelli. Per ora stiamo facendo le prove generali da genitori con la nostra cagnolina, Bella. Ha portato una grande gioia in casa, ma è molto impegnativa. Ci sveglia alle 6 del mattino perché vuole mangiare e sgranocchia tutto ciò che trova. Dalle ciabatte ai libri. Poi magari un domani ci sarà posto anche per un bimbo.

Niente figli, almeno per il momento, per Delia e Alex Belli, entrambi del Grande Fratello Vip 6. Dopo una crisi vissuta nel reality show, i due sono tornati insieme.

Andiamo, perciò, a vedere dove seguirlo sui social…

Dove seguire Alex Belli: Instagram e social

Come contattare Alex Belli? L’attore ha diversi profili social e i fan possono seguirlo con estrema facilità. Partiamo da Facebook all’interno del quale conta oltre 400mila seguaci. Tiene la pagina aggiornata con regolarità e sono molte le foto riguardanti la sua vita privata.

Twitter, invece, nonostante abbia più di 12mila follower è l’account meno seguito. Instagram, infine, con oltre 380mila follower è il profilo che utilizza per tenere informati i suoi fan su ciò che gli capita. Qui, infatti, possiamo vedere vari scatti mentre si diverte in vacanza, facendo sport oppure insieme alla moglie Delia.

Andiamo a vedere come ha preso il via la carriera di Alex Belli e come oggi è arrivato al Grande Fratello Vip 6…

Carriera

La sua carriera da modello, perciò, ha inizio nel momento in cui sfila per la prima volta Gianfranco Ferrè, per poi venire scelto da Giorgio Armani. Sfila sulle passerelle delle più importanti città: New York, Parigi e Londra. Nel 2007, inoltre, Alex Belli apre anche uno studio fotografico per occuparsi di moda e pubblicità.

Di lì a poco, però, decide di affiancare anche il lavoro da attore. Dopo aver collaborato con Claudia Gerini a una pubblicità della 3, viene scelto per recitare nella soap opera CentoVetrine. Dal 2010, infatti, ha il ruolo fisso di Jacopo Castelli. La crescente popolarità, perciò, lo porta a partecipare a Ballando con le stelle in coppia con Samanta Togni.

Nel 2012, poi, Alex Belli produce e gira un film intitolato Un’insolita vendemmia. Il 2015 lo vede prendere parte alla decima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta in quel periodo da Alessia Marcuzzi, ma viene eliminato in semifinale.

Tra le altre trasmissioni, inoltre, il pubblico lo ha potuto apprezzare a Caduta Libera, Detto Fatto Night e Avanti un altro – Pure di sera. Nel 2021, infine, lo vediamo al Grande Fratello Vip 6 in qualità di concorrente.

Film e programmi televisivi

Andiamo, ora, a vedere più nel dettaglio i film all’interno dei quali ha recitato Alex Belli sul grande schermo:

Un’insolita vendemmia (2013)

(2013) The Broken Key (2017)

(2017) Ciao Nina (2019)

(2019) Dagli occhi dell’amore (2019)

Passiamo, perciò, a tutti programmi televisivi e le fiction in cui abbiamo potuto vedere Alex Belli all’opera:

Camera Cafè (2007)

(2007) CentoVetrine (2010-2016)

(2010-2016) Ballando con le stelle (2012)

(2012) Capodanno Cinque (2012-2013)

(2012-2013) L’Isola dei Famosi (2015)

(2015) Caduta Libera (2015)

(2015) Detto Fatto Night (2015)

(2015) Selfie – Le cose cambiano (2017)

(2017) Avanti un altro! – Pure di sera (2017)

(2017) Sacrificio d’amore (2017-2018)

(2017-2018) Furore (2018)

(2018) Temptation Island Vip 2 (2019)

(2019) Grande Fratello Vip (2021)

Di Alex Belli, inoltre, possiamo ricordare anche le partecipazioni all’opera teatrale La Surprise de l’amour (2007) e alle campagne pubblicitarie per 3 e Acqua & Sapone.

CentoVetrine

Dal 2010 e per diversi anni a seguire Alex Belli ha interpretato il personaggio di Jacopo in CentoVetrine. In una vecchia intervista di TVBlog, infatti, aveva rivelato cosa significasse per lui questa opportunità:

CentoVetrine per me non è soltanto un lavoro, è un vera e propria seconda casa e famiglia. L’abbondante tempo che trascorriamo sul set, partendo da noi attori giungendo alle maestranze, è un qualcosa che ci ha portato ad essere sempre più uniti. Le sensazioni, esperienze e gioie che mi regala tutto ciò sono impagabili e credo che ne farò sempre tesoro nel mio cuore.

Nello stesso periodo, poi, Alex Belli appare anche in Ballando con le stelle…

Ballando con le stelle

Nel 2012, quindi, Alex Belli partecipa come concorrente a Ballando con le stelle, programma Rai presentato da Milly Carlucci. In quest’occasione danza insieme a Samanta Togni.

Pur salvandosi varie volte, purtroppo vengono eliminati nella sesta puntata e non hanno la fortuna di venire ripescati qualche settimana più tardi. Il suo percorso finisce così.

L’Isola dei Famosi

Alex Belli, qualche tempo dopo, nel 2015 ci riprova con un altro reality. Questa volta stiamo parlando de L’Isola dei Famosi, in quel periodo condotta da Alessia Marcuzzi.

L’attore si contraddistingue all’interno del reality perché vince spesso prove di abilità e per diventare immuni. Purtroppo, però, nella settima settimana viene buttato fuori dal televoto contro Valerio Scanu.

Temptation Island Vip

Alex Belli e Delia Duran hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip. All’epoca erano fidanzati da 11 mesi e sono voluti andare come concorrenti per mettere alla prova il loro amore.

Tutto è andato a gonfie vele considerato il loro presente.

Alex Belli, adesso, sta per iniziare la sua avventura al Grande Fratello Vip 6. Scopriamone di più…

Alex Belli al Grande Fratello Vip 6

Lunedì 13 settembre 2021 ha inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip e Alex Belli sarà uno dei concorrenti. Sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha risposto alcune domande avanzate dalla produzione. Per esempio, ha raccontato che per lui questa esperienza rappresenta una sfida personale e che vuole fare vedere al pubblico la sua parte più spensierata e ironica.

Ma non solo. Infatti, da grande appassionato di musica vorrebbe portarsi nella Casa un pianoforte. Ma anche la sua cagnolina Bella, la quale lo sveglia sempre al mattino. Ha anche rivelato che si sente spaventato dalla poca privacy che ha, ma cercherà di non pensarci cucinando per gli altri inquilini.

È stato squalificato dopo aver infranto il regolamento.

Alex Belli a Tale e Quale Show

Nel 2023 ritroviamo Alex Belli nella nuova edizione di Tale e Quale Show, dopo tanti rumor sul suo conto.

I concorrenti di Tale e Quale Show

Andiamo, adesso, a vedere tutti i concorrenti che terranno compagnia ad Alex Belli a Tale e Quale Show:

Il percorso di Alex Belli a Tale e Quale Show

Il percorso di Alex Belli a Tale e Quale Show ha inizio finalmente. Come se la caverà?.