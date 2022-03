Il regalo fatto da Alex Belli ad Adriana Volpe fa infuriare un’ex vippona

1 Il regalo di Alex Belli ad Adriana Volpe

Ieri sera, lunedì 7 marzo, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 che ha decretato il terzo finalista e visto l’eliminazione di due vipponi. A tal proposito, il terzo finalista è Davide Silvestri, mentre gli eliminati sono stati a sorpresa Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Ma la puntata ha visto anche il ritorno in studio di Alex Belli e un siparietto con Alfonso Signorini e Adriana Volpe che ha portato alla reazione sui social di Stefania Orlando.

Ma raccontiamo bene cosa è successo. Belli è tornato dal suo viaggio nel deserto e si è presentato in studio con abiti in stile Lawrence D’Arabia portando anche dei doni come un Re Magio. Al conduttore ha regalato un’acchiappasogni, mentre per l’opinionista il regalo è stato decisamente diverso. Si è trattata di una pietra energetica direttamente dal deserto, appunto, ma con un’evidente forma fallica.

Nel consegnare questo regalo, Alex Belli ha detto alla Volpe: “Ti ho portato una pietra direttamente dal deserto. È una pietra energetica, so che ne hai tanto bisogno e fanne tesoro”. Questo ha portato il pubblico in studio a ridere. Ed è anche intervenuto Signorini con una battuta dicendo che voleva lui il regalato dato ad Adriana Volpe.

Il momento che ha fatto sorridere tanti in studio, non è stato invece apprezzato da un’ex vippona. Stiamo parlando di Stefania Orlando che oggi ha commentato via social quanto successo…