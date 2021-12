Le risate di Alex Belli e Soleil verso Gianmaria

In queste ultime ore abbiamo visto sul web un video che mostra Alex Belli e Soleil Sorge parlare di un determinato comportamento di Gianmaria Antinolfi. Ma partiamo dall’inizio. Aldo Montano ha annunciato poco tempo fa di voler abbandonare il reality il 13 dicembre, visto che i concorrenti sospettano che lo show si allungherà. Queste le sue parole:

Mi pare ovvio che ormai prolungheranno il tutto. Stanno entrando sempre nuovi concorrenti. Poi ho visto che Olga è tornata in Russia, quindi sa che non finirà il 13. Se resterò qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto è?! Dai ma secondo te io posso restare? Comunque no, ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale.

Fin qui tutto bene. A rimanerci molto male, però, pare sia stato proprio Antinolfi, il quale è scoppiato a piangere: “Ragazzi dovete scusarmi se sto così, ma sto soffrendo in questo momento. So bene che ho trovato una persona speciale e resterà per sempre con me. Però il pensiero di svegliarmi la mattina e non trovarlo qua dentro mi fa crollare sono sincero. Lui mi è sempre stato vicino qui dentro. Gli devo tanto e c’è stato in ogni momento. Non posso pensare di svegliarmi senza di te capisci? […] So bene che è un gioco, ma ero abituato al fatto che potevo contare sempre su di lui. Per me è stata una figura di riferimento oltre che un vero amico e dico sul serio“. Ecco, quindi, che poso dopo Soleil Sorge e Alex Belli si sono ritrovati in giardino a commentare questo comportamento.

Che stronzi, ci credo che hanno chimica.. sono fatti l’uno per l’altra #gfvip pic.twitter.com/Yq6xTEgCWK — 𝘦𝘮 𝘨𝘪 𓃬 (@maledettotewpo) December 9, 2021

Andiamo a vedere che cosa si sono detti. Soleil inizia con: “A me ha fatto morire quando poi sono andata lì, l’ho visto in crisi. Mi è dispiaciuto. Già ero presa da un mio momento, così… Piange perché? Perché va via Aldo“. Alex scoppia a ridere e commenta: “Questo è un sentimento nobile” e l’latra conclude con: “Se fosse vero“. Continua…

L’affetto dell’attore verso Davide Silvestri

Alex Belli, nel frattempo, è stato protagonista di un altro confronto. Quello con Davide Silvestri. Per lui, però, ha speso delle bellissime parole. Ecco quanto ha affermato:

Tesoro la connessione artistica che ho con te è più alta anche di quella che ho con Soleil. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ci troviamo con una lunghezza d’onda molto alta. Ogni cosa nasce all’improvviso. Facciamo i personaggi, i ruoli, abbiamo una roba forte. In verità è molto difficile trovare questa alchimia. Vedi con Biagio? Lui è molto intelligente, ma non è tutto sciolto, non ci capiamo telepaticamente come noi. Questo per me è la cosa più importante, quello che abbiamo io e te.

Alex Belli, infine, ha rivelato di essere, in un certo senso, innamorato di Davide. Ha, quindi, spiegato cosa intendeva:

Cosa intendevo quando ho detto a Sole che mi ero innamorato di lei? Direi che è una definizione di amore molto alta, difficile da capire. Un amore che va oltre tutto, non le cose tra ragazzini ‘io sono tua, tu sei mia’. Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare. Anche con te mi è successo, io ti sento. Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi. Io l’ho lasciata fluire, è il mio dono. Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c’è questa cosa, però potevo alzare la posta e nessuno ci avrebbe detto niente. […] Quanto abbiamo riso io e te. Ma tu mi hai capito davvero? Ti voglio tanto bene.

