1 Gianmaria Antinolfi in lacrime

Iniziano ad arrivare i primi crolli nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nelle ultime ore infatti a scoppiare in lacrime, a causa di Aldo Montano, è stato Gianmaria Antinolfi. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Come sappiamo il campione olimpico ha annunciato che lunedì 13 dicembre, giorno in cui scadrà il suo contratto, lascerà la casa definitivamente. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Mi pare ovvio che ormai prolungheranno il tutto. Stanno entrando sempre nuovi concorrenti. Poi ho visto che Olga è tornata in Russia, quindi sa che non finirà il 13. Se resterò qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto è?! Dai ma secondo te io posso restare? Comunque no, ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”.

A quel punto Gianmaria Antinolfi, che ha legato molto con Aldo Montano, ha avuto un crollo nel sapere che il suo amico lascerà il Grande Fratello Vip 6 e così è scoppiato in lacrime, venendo consolato da diversi inquilini, tra cui anche Soleil Sorge. Queste le parole di Gianmaria:

“Ragazzi dovete scusarmi se sto così, ma sto soffrendo in questo momento. So bene che ho trovato una persona speciale e resterà per sempre con me. Però il pensiero di svegliarmi la mattina e non trovarlo qua dentro mi fa crollare sono sincero. Lui mi è sempre stato vicino qui dentro. Gli devo tanto e c’è stato in ogni momento. Non posso pensare di svegliarmi senza di te capisci? […] So bene che è un gioco, ma ero abituato al fatto che potevo contare sempre su di lui. Per me è stata una figura di riferimento oltre che un vero amico e dico sul serio”.

Questa Soleil umana è la parte più bella ❤ così come il rapporto, finalmente, ricreato con Gianmaria#gfvip pic.twitter.com/4Q2CwGc3BC — Catia (@catiuz92) December 8, 2021

Dopo il suo sfogo Gianmaria Antinolfi è stato consolato dai suoi amici. Aldo Montano tuttavia sembrerebbe non essere l’unico a voler lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 in anticipo. Andiamo a rivedere chi potrebbe ritirarsi.