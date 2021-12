Sta nascendo qualcosa tra Alex e Cosmary? Il video che ha insinuato il dubbio

Nella scuola di Amici 21 potrebbe nascere una nuova coppia. Sembra infatti che Alex abbia una cotta per Cosmary. Un video lo dimostra.

L’interesse di Alex per Cosmary

Ad Amici 21 potrebbe nascere una nuova coppia e, inaspettatamente, ad essere stato colpito dalla “freccia di Cupido” è il cantante più malinconico della scuola: Alex. Come abbiamo notato, l’allievo di Lorella Cuccarini è sempre un po’ nel suo mondo fatto di malinconia, a volte tristezza, ma soprattutto non è propenso nemmeno a dimostrazioni di affetto come gli abbracci. Ma qualcosa è cambiato con l’ingresso di Cosmary.

La scorsa settimana è arrivata nella scuola, vincendo la sfida contro Virginia, questa nuova ballerina originaria di Brindisi davvero molto bella e solare. E a quanto pare è scattato qualcosa nel cantante, togliendogli quell’aria un po’ tenebrosa.

Proprio Maria De Filippi nella puntata del pomeridiano di oggi del talent ha mandato un video davvero simpatico per mostrare il cambio repentino di Alex da quando è entrata la ballerina. E ovviamente entrambi hanno provato un certo imbarazzo in studio nel vedere queste immagini.

Ovviamente il tutto è avvenuto con molta ironia e dopo l’imbarazzo per il video c’è stato anche il sorriso da parte di entrambi.

Sarà l’inizio di una nuova relazione? A tal proposito, speriamo che entrambi possano continuare il loro percorso ad Amici, poiché lei ha avuto la maglia sospesa dopo l’esibizione di oggi. Alex, invece, la prossima settimana dovrà affrontare una sfida essendo arrivato ultimo nella gara di canto di oggi.

