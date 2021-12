1 Il commento di Giulia Salemi su Alex Belli al GF Vip

Nella serata di ieri all’interno della casa del GF Vip abbiamo visto i concorrenti mettere su uno spettacolo di varietà. Abbiamo, infatti, potuto ammirare Soleil e Manila come presentatrici: “È un ringraziamento per questi tre mesi fantastici. E quale modo migliore per ringraziarvi di questo meraviglioso percorso insieme se non celebrando e mostrando le nostre arti. Vi promettiamo una serata stellare e abbiamo un inizio stellare. Siete pronti?“. Le ore sono proseguite con varie esibizione. Da quelle canore ai balletti di Carmen Russo e quello di Miriana insieme a Biagio. Manuel e Aldo, invece, si sono scontrati nella scherma.

Ma l’evento che ha fatto divertire molto il web è stata la performance di Alex Belli. L’attore, infatti, al pianoforte a intonato un brano dal musical Notre Dame de Paris. Ci ha messo anima e corpo e alcuni vipponi ne sono rimasti impressionati. In particolar modo è stato molto discussa con ironia la reazione di Montano. Tanti i commenti del web: “L’espressione di Aldo mi fa morire. È sconvolto. Quest’uomo non riesce a nascondere nulla, ha il viso che parla per lui“. E ancora: “Aiuto. Non ce la sto facendo. Non mi riprendo“. Altri ancora ironicamente affermano: “Nuova suoneria, non riesco a smettere di ridere“.

Anche una ex gieffina ha voluto dire la sua in maniera molto ironica e divertita. Stiamo parlando di Giulia Salemi. Proprio la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, infatti, ha espresso il suo pensiero verso il concorrente del GF Vip 6 in questo modo: “Bellissima La Corrida che è tornata in onda su canale 5“. Un momento di spensieratezza quello di Alex Belli, il quale ha avuto una crisi molto forte nelle ultime ore. Se non sapete di cosa stiamo parlando andiamo a rivedere gli eventi di ieri.

