Alex riceve una dolce sorpresa da Cosmary (VIDEO)

La telefonata di Cosmary ad Alex

Nel daytime di oggi di Amici 21 Alex si è recato in studio di canto ed ha trovato Maria De Filippi in collegamento per parlare un po’. Il cantante ultimamente sembra un po’ giù di morale, sopratutto dopo l’ultimo provvedimento disciplinare ricevuto da tutti gli allievi perché lui e Sissi hanno usato il computer per motivi non inerenti lo studio. La conduttrice ha saputo per quale motivo lui avesse usato il portatile e questo motivo ha un nome: Cosmary.

Come sappiamo, il cantante e la ballerina avevano iniziato una storia d’amore, ma poi lei era stata eliminata a seguito della perdita di una sfida nella fase del pomeridiano el talent. I due non si vedono e non si sentono da tantissimo tempo e quindi Alex voleva avere un contatto in qualche modo.

Ecco che quindi Maria De Filippi ha deciso di fargli una sorpresa e lo ha messo in collegamento telefonico con Cosmary. Quando l’ha sentita, a lui si è illuminato il volto. E dall’altra parte si percepiva la commozione.

Come si vede dal video, lui è stato di poche parole perché in imbarazzo, ma soprattutto perché preferisce la privacy. Infatti la redazione ha deciso di non far sentire e vedere al pubblico tuttala chiamata che c’è stata tra loro.

