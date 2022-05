Alex Wyse racconta un retroscena su Maria De Filippi

1 Le parole di Alex Wyse

Uno dei favoriti alla vittoria di Amici 21 insieme a Luigi Strangis era come sappiamo Alex Wyse, che fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico. Nonostante il cantante non abbia vinto il talent show però per lui sono già arrivate numerose soddisfazioni. Tra pochi giorni infatti uscirà il primo disco di Alex, Non Siamo Soli, che è già attesissimo dai fan, che nel mentre attendono di incontrare il loro idolo. Ma non solo. Ermal Meta ha infatti invitato Wyse ad aprire i suoi prossimi concerti, e di certo non mancheranno tanti emozioni.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore Alex Wyse ha rilasciato una lunga intervista a Whoopsee. Nel corso della chiacchierata, l’ex allievo di Amici 21 ha parlato anche di Maria De Filippi, svelando anche un retroscena inedito sulla conduttrice. Queste le dichiarazioni del cantante, riportate da Biccy:

“Lei c’è sempre stata per me in qualsiasi momento. C’era ogni volta, quando mi vedeva giù, ma anche nei momenti belli quando mi vedeva felice. Mi ha sempre fatto notare anche in piccoli gesti, sorrisi, che lei tiene molto alle persone della scuola. Io mi sentivo bene quando c’era lei con me e gli altri. Maria mi ha aiutato tantissimo ad aprirmi. Perché a me piace cantare e relazionarmi con il pubblico, però allo stesso tempo davanti alle telecamere mi è sempre stato difficile aprirmi e comunicare parlando. Per quello lei per me è stata una seconda mamma. Sicuramente è stata una figura molto importante per questa mia avventura”.

Ma non è finita qui. Successivamente infatti Alex Wyse ha anche raccontato come è nata la sua storia d’amore con Cosmary Fasanelli, che sembrerebbe procedere a gonfie vele. Andiamo a leggere le dichiarazioni del cantante.