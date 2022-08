1 Il gesto di Alex Wyse

All’interno della scuola di Amici 21 è nato l’amore tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli. Tuttavia poche settimane dopo la fine del talent show tra i due sono sorti diversi problemi, che hanno poi portato alla separazione ufficiale. Ad annunciare la rottura è stata proprio la ballerina, che sui social ha scritto:

“Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora voglio concentrarmi su quello”.

In questi giorni nel mentre a finire al centro dell’attenzione è stata proprio Cosmary Fasanelli. Secondo le indiscrezioni infatti la ballerina avrebbe iniziato una storia con Nunzio Stancampiano, e solo poche ore fa i due sono stati avvistati mano nella mano. Dal suo canto Alex Wyse ha smesso di seguire entrambi sui social, tuttavia adesso è emerso un dettaglio che non è passato inosservato. Lo scorso 26 agosto Cosmary ha festeggiato il suo 22esimo compleanno, e proprio sui profili del cantante è apparsa una storia che secondo i più sarebbe dedicata proprio alla sua ex fidanzata. Alex ha infatti postato un cuore rosso, che potrebbe essere rivolto alla ballerina.

La Fasanelli tuttavia sembrerebbe aver voltato pagina con Nunzio, segno dunque che la storia con Wyse sarebbe ormai del tutto archiviata. Attualmente la neo coppia non è ancora uscita allo scoperto, non è escluso però che nei prossimi giorni i due ex allievi di Amici 21 decidano di confermare la loro relazione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.