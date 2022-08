Nunzio e Cosmary Fasanelli insieme in Puglia

I pettegolezzi e le segnalazioni circa Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano non accennano a fermarsi. Da luglio, infatti, si parla dei due ex allievi di Amici come coppia. In seguito sono stati avvistati anche nello stesso hotel in atteggiamenti molto complici. Neanche le parole della stessa ballerina sono servite a togliere i dubbi ai fan:

Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio. Io sono sempre la stessa persona che avete conosciuto. Sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto, perché a volte vorrei riuscire ad essere come altri. Un po’ più furba e far vedere le cose come è più conveniente per la persona ma non è da me. Spero che chi mi segue lo faccia per il mio percorso artistico e per la persona che sono, che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti. Comunque vada, vi voglio bene sempre! E pensando alle cose per me più importanti, ci saranno tante novità lavorative. Baci e buon ferragosto a tutti.

Su TikTok, infatti, Deianira Marzano ha pubblicato un video all’interno del quale possiamo vedere Nunzio Stancampiano in compagnia di quella che sembrerebbe Cosmary Fasanelli. Se lui è abbastanza riconoscibile, lei la possiamo osservare soltanto di spalle. I ragazzi si tengono mano nella mano e questo basterebbe per far pensare agli utenti del web che tra loro c’è del tenero. Queste le parole dell’influencer: “Una fan ha beccato Nunzio e Cosmary di Amici, mano nella mano, insieme. Quindi sono una coppia…“.

Sarà davvero così? Non ci resta che attendere conferme o smentite definitive dai due ballerini. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci, nel frattempo, per non perdervi tante altre news.

