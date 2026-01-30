Torna live Alexia con un concerto evento al Fabrique di Milano, previsto per il 26 marzo 2026: dove e come acquistare i biglietti.

Il concerto evento di Alexia al Fabrique di Milano

Icona della musica dance e regina indiscussa negli anni ’90, Alexia sta per tornare con il The Party – Back To The Dancefloor. La data che la vedrà protagonista al Fabrique di Milano si sta avvicinando. L’artista infatti la vedremo sul palco il 26 marzo 2026, in una serata che promette spettacolo e grande energia.

Sarà un’occasione imperdibile per ripercorrere i momenti fondamentali della sua carriera. Lo spettacolo spazierà tra hit intramontabili e nuovi successi.

Locandina Live Alexia

Alexia, i brani in scaletta per il concerto del 26 marzo

Quali sono i brani in scaletta con cui si esibirà Alexia in concerto al Fabrique di Milano? Non solo brani inediti, ma anche canzoni del passato come “Summer Is Crazy”, “Uh La La La” e l’intramontabile “Think About The Way”, celebre anche dalla colonna sonora di Trainspotting firmata da Danny Boyle.

Brano questo che ha portato Alexia ai vertici della classifiche internazionali e a diventare la prima artista a calcare il palco di Top of the Pops in Inghilterra.

Per il momento è questa l’unica data prevista, sebbene in tanti abbiano chiesto l’aggiunta di più appuntamenti per poterla ascoltare nuovamente live. E chissà che non possa essere accolta questa richiesta in futuro. Alexia in ogni caso è pronta a tornare e il Fabrique si prepara ad accoglierla.

Ricordiamo anche che il concerto è prodotto da A1 Concerti.

Dove acquistare i biglietti e quanto costano

Se vi state chiedendo dove e come acquistare i biglietti per il concerto di Alexia al Fabrique di Milano, vi basta collegarvi al sito di TicketOne.it.

Ricordiamo che il costo è di 20 Euro ciascuno e di evitare tutti quei siti fake che vendono biglietti contraffatti. Fate molta attenzione!

