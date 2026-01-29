Con Victoria Cabello Emma ha ricordato il tradimento del suo ex De Martino con Belen e non solo….

Ospite del podcast di Victoria Cabello, Emma Marrone è tornata sul tradimento di Stefano De Martino con Belen Rodriguez. La cantante ha anche rivelato l’attuale rapporto oggi con il conduttore di Affari Tuoi e risposto a chi sogna un loro ritorno di fiamma.

Emma Marrone sul tradimento di De Martino con Belen

Protagonista del podcast Fuori Cabello condotto da Victoria Cabello è stata Emma Marrone. Nel corso della chiacchierata la cantante ha ripercorso la storia d’amore con Stefano De Martino, con cui ha vissuto una relazione di tre anni fino a che non è arrivata Belen Rodriguez nella vita del conduttore di Affari Tuoi.

Di questo gossip all’epoca se ne parlò tantissimo e ancora oggi viene ricordato da molti. Proprio Emma ha deciso di aprirsi sull’argomento e raccontare come l’ha vissuto.

La rottura con De Martino

Nei confronti di Stefano De Martino c’è da dire che Emma Marrone ha speso belle parole. Ha raccontato che sono stati insieme in un periodo dove le loro vite stavano “scoppiando” dal punto di vista lavorativo, con “personaggi molto vicini a questa roba del gossip”.

E a proposito della relazione, Emma Marrone ha fatto sapere che quella con Stefano è stata “bellissima”, sottolineando con De Martino sia stato il fidanzato che più è riuscito a farla ridere.

“Poi è finita in maniera turbolenta, perché c’erano i riflettori e altri personaggi di mezzo, ma non è la prima storia che finisce per delle corna. Avevamo venti anni, a me quella roba non ha aiutato. All’inizio passavo come quella del gossip e non come un’artista che voleva fare la sua carriera”.

A proposito di questo Emma Marrone ha aggiunto: “Io lo dico seriamente. Credo che quella cosa mi abbia rallentato la carriera di almeno cinque o sei anni. Perché ero guardata come se fossi un po’ cheap”. In seguito ha aggiunto come in quel periodo tutti i giornali parlavano di lei, era ovunque. Questa situazione, a detta sua, avrebbe spostato l’attenzione dal fatto che era una giovane artista, vincitrice di un talent come Amici.

“All’epoca non eravamo visti bene, poi questa cosa del gossip. Io per uscire da questa spirale c’ho messo degli anni”, ha detto ancora Emma Marrone.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone messa alle strette da una domanda piccante (c’entra il suo ex Stefano De Martino) – VIDEO

Il rapporto con Stefano oggi

Nonostante tutto però qual è il rapporto oggi con Stefano De Martino dopo quanto successo tra il conduttore e Belen Rodriguez? Da Victoria Cabello, Emma Marrone ha ammesso di essere molto felice di avere recuperato il rapporto con lui: “Finita questa cosa del gossip, io e Stefano ci siamo voluti bene”.

A proposito dei pettegolezzi, Emma ha anche confidato che trova ‘folle’ come oggi ogni volta che lei e De Martino vengono pizzicati insieme, qualcuno va a pensare a un ipotetico ritorno di fiamma. Peraltro su questo Emma Marrone ha anche detto:

“Sembra quasi che quando due si lasciano, si debbano odiare per tutta la vita, oppure se si vedono debbano tornare insieme. Tutto questo è tossico. Io con lui non tornerei mai insieme. Abbiamo tanti amici in comune, ci incontriamo, facciamo cene e siamo amici. Non c’è cosa più bella di recuperare la parte del nostro rapporto”.

Per lei Stefano De Martino è come se fosse il suo fidanzato del liceo e hanno oggi un bellissimo rapporto. “Eppure intorno a noi c’è una tale tossicità. Ma alla gente andate a chiedere dei fidanzatini delle superiori?“, ha concluso Emma Marrone.

