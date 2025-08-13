Una fan di Alfa si licenzia per andare al suo concerto. Non tarda ad arrivare la reazione del giovane cantante, che sul palco scambia due parole con la ragazza.

La reazione di Alfa

Sono settimane impegnative, queste, per Alfa. Come di certo in molti sapranno, attualmente il giovane artista è impegnato con un lungo tour estivo, che lo sta portando in giro in tutta Italia. Ma le sorprese per i fan non sono finite qui. In autunno infatti il cantante darà il via alla sua tournée europea e in seguito si sposterà nei principali palasport del nostro paese. I biglietti per questi show stanno ovviamente andando a ruba e di certo non mancheranno le emozioni. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nella serata di lunedì 11 agosto, il tour di Alfa ha fatto tappa ad Ascoli Piceno. Nel corso della serata a finire al centro dell’attenzione è stata una giovane fan, che ha rivelato al cantante di essersi licenziata per potersi recare al concerto. A quel punto è arrivata la reazione spiazzata dell’artista, che scambiando qualche parola con la ragazza in questione ha affermato:

“Ti sei licenziata per essere qui? Ma come sì col sorriso. Cosa farai da domani? Non lo sai? Non ti assumo tesoro, non abbiamo posti liberi. Fate un applauso ad Asia, che ha perso il lavoro per essere qui”.

Il video del momento naturalmente in queste ore ha iniziato a fare il giro del web e in molti hanno commentato quanto accaduto sui social. Alfa nel mentre in queste settimane proseguirà il suo tour e si prepara a vivere forti emozioni insieme ai suoi fan, che da sempre lo supportano e lo sostengono. Ma cosa accadrà nel corso dei prossimi show? Non resta che attendere per scoprirlo.