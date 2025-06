Su Instagram Alfa ha pubblicato un video in cui duetta con Ed Sheeran su The A Team, scatenando l’entusiasmo dei fan. Il web sogna una collaborazione ufficiale tra i due, anche se nulla è ancora confermato. Intanto il cantante genovese continua a godersi il successo con Manu Chao e il primo posto in classifica con il suo album.

Alfa duetta con Ed Sheeran a sorpresa

Un video pubblicato da Alfa su Instagram ha letteralmente infiammato il web. Il cantautore genovese ha condiviso un momento speciale con Ed Sheeran, in cui i due artisti suonano insieme, chitarra alla mano, sulle note di “The A Team”, uno dei brani più iconici del cantautore britannico.

Nel filmato, i due appaiono rilassati e affiatati, reinterpretando il pezzo con una delicatezza che ha subito colpito i fan. Un duetto spontaneo, ma così ben riuscito da far pensare che qualcosa bolle in pentola. C’è chi ipotizza una collaborazione inedita, chi spera in una nuova versione ufficiale del brano di Ed Sheeran, magari con Alfa come guest d’eccezione. Al momento non ci sono conferme, ma l’entusiasmo è già alle stelle.

I fan hanno immediatamente riempito di commenti il post, sommerso da like e condivisioni. In tanti hanno scritto che questo duetto è “un sogno che si avvera”, e c’è chi, da tempo, chiama Alfa “l’Ed Sheeran italiano”, per il suo stile romantico, sincero e spesso acustico.

Nel frattempo, Alfa si gode un periodo d’oro. Il suo recente duetto con Manu Chao, nella rivisitazione del celebre brano “Me gustas tú” ribattezzato “A me mi piace”, sta riscuotendo un successo enorme. La canzone è tra le più trasmesse in radio, e il suo ultimo album è balzato al primo posto delle classifiche musicali italiane.

Andrea De Filippi, questo il vero nome dell’artista (e no, non è parente di Maria De Filippi), sta dimostrando di essere uno dei volti più interessanti della nuova scena musicale italiana. E ora, con Ed Sheeran accanto, il sogno di una collaborazione internazionale sembra sempre meno lontano. I fan non aspettano altro che un annuncio ufficiale. Vedremo se si concretizzerà!