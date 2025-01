Attraverso il suo profilo social la madre di Alfonso D’Apice si è detta molto infastidita dalle parole di un gieffino nei confronti di suo figlio ed è sbottata per questo.

Lo sfogo della mamma di Alfonso D’Apice

Stasera al Grande Fratello ci saranno tantissime sorprese e colpi di scena. Intanto da casa la mamma di Alfonso D’Apice sta seguendo suo figlio e ora è sbottata perché ha sentito delle parole che non le sono piaciute per niente.

Sembrerebbe infatti, anche se non ha fatto nomi, che la madre di Alfonso sia indispettita dal modo in cui uno degli inquilini ha apostrofato suo figlio. Tommaso Franchi chiacchierando con altri concorrenti in Casa al GF l’ha spesso menzionato utilizzando espressioni e soprannomi poco simpatici.

Qualche giorno fa, per esempio, Mariavittoria Minghetti raccontava a Tommaso di una chiacchierata avuta con Alfonso D’Apice. Ed eccoci qui che l’idraulico senese si è lasciato sfuggire le seguenti esternazioni:

“E ‘parrucchino’ cosa ti ha risposto? Perché ti rode il cu*o, parrucchino! Certo che gli rode il sedere”.

Queste affermazioni, come detto, sono arrivate direttamente alla madre di Alfonso D’Apice che non ha esitato a replicare e dire la sua: “Non ho mai espresso alcun giudizio su nessun concorrente del GF, ma stasera sono così delusa per le parole usate nei confronti di mio figlio gratuitamente e di cattivo gusto”.

Così ma madre di Alfonso D’Apice ha ripreso alcune delle parole che sarebbero state utilizzate: “Stempiato, parrucchino, spelacchiato, nano…., accompagnate da risate ciniche”. Successivamente ha aggiunto: “Penso siano parole che non fanno male solo ad una mamma che guarda, ma anche a persone che per malattia o calvizia precoce hanno dovuto mettere un parrucchino o fare un trapianto, vivendoci non bene. Perché viviamo in una società dove la perfezione deve stare al primo posto. Alfonso non ha il….”

In seguito, in un’altra occasione la mamma di Alfonso D’Apice è intervenuta ancora spiegando che suo figlio non porta di certo un parrucchino e se fosse stato così non avrebbe di certo dovuto dare conto a qualcuno.

“Nessuno ha il diritto di offendere gratuitamente persone che possono avere un problema, persone stempiate, basse o grasse eccetera. Tutte le persone sono persone importanti. Quindi tutto questo bullismo gratuito e queste offese gratuite, che poi non hanno nemmeno il coraggio di dirle in faccia. Spero e confido nel Grande Fratello che non le faccia succedere più. Con questo vi do una buona notte a tutti”, ha concluso la mamma di Alfonso D’Apice.

Vedremo se la questione sarà affrontata in puntata.