Alcuni vecchi commenti da parte di Ciro Solimeni (scelta di Martina De Ioannon) sotto a dei post di Giulia De Lellis non sono sfuggiti agli utenti del web, che hanno immediatamente attaccato il corteggiatore di Uomini e Donne.

Per ragioni totalmente differenti Giulia De Lellis e Ciro Solimeni di Uomini e Donne stanno facendo parlare in queste ultime ore. Come mai? vi starete chiedendo? Il corteggiatore del dating show di Canale 5 (scelta di Martina De Ioannon che presto vedremo in TV), ha fatto molto discutere gli utenti sui social network, che non si sono certamente risparmiati.

Sul web, su segnalazione di Very Inutil People che ha ricevuto diversi messaggi, stanno circolando dei commenti da parte di Ciro sotto a un vecchio post pubblicato da Giulia De Lellis sul suo profilo lo scorso anno. Si parla addirittura di luglio 2024, secondo le date lette.

“Alla terza foto mi aspetti”, si legge in uno dei commenti di un post in cui Giulia è in costume da bagno. Insomma un commento discutibile, che ha provocato diverse reazioni da parte degli utenti. In un altro scatto, Ciro di Uomini e Donne invitava l’influencer a rispondergli nei DM di Instagram.

I commenti sotto ai post di Giulia De Lellis

Per quanto si tratti comunque di scatti vecchi così come di commenti prima dell’arrivo di Ciro Solimeni a Uomini e Donne, pare proprio che la modalità con cui il ragazzo abbia “approcciato” a Giulia.

Vedremo se Ciro deciderà o meno di intervenire su questa faccenda che lo “lega” a Giulia De Lellis e metterci un punto, visto il clamore che si è creato intorno.