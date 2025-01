L’appuntamento del giovedì con il Grande Fratello torna questa sera su Canale 5. E non sembrano mancare tutte le interessanti anticipazioni, che vi proporremo qui a seguire.

L’eliminazione di Helena lunedì ha non solo lasciato spiazzato il pubblico, ma anche in Casa ci sono state differenti reazioni. Se qualcuno si è detto sollevato dalla sua uscita dal programma, altri come Zeudi, tra le più provate, o anche Luca (e non solo) hanno manifestato grande dispiacere. In ogni caso il suo nome è stato il più menzionato durante queste giornate all’interno delle quattro mura!

Stasera Helena tornerà nella Casa per un confronto diretto con alcuni dei suoi ex inquilini. E chissà quante cose avrà da dirgli. Di certo avrà più di qualche sassolino dalla scarpa da togliersi.

Sempre sul fronte Helena, Shaila per esempio (ma non è stata la sola), le hanno riservato parole dure e per questo si potrebbe dunque aprire una nuova dinamica. Ma staremo a vedere.

Altro ritorno nel reality show? Quello di Jessica. Dopo esserci stata già lunedì, pare che anche stasera l’ex cantante dei Gazosa avrà modo di parlare con qualche concorrente per un ennesimo faccia a faccia, che promette scintille.

Altro momento atteso stasera al Grande Fratello riguarda Lorenzo. Dopo tanto parlare, infatti, il denominato ‘guru della moda’ farà il suo ingresso nella Casa per parlare con lui. Cosa succederà?

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Ultim’ora e news del Grande Fratello? Come reso noto non mancherà una sorpresa per Tommaso, che riabbraccerà finalmente sua madre Ginevra, che spesso menziona nei suoi racconti. Sarà sicuramente un momento molto emozionante.

Si potrebbe parlare forse anche del quadrilatero che si è creato intorno a Chiara. Dopo Javier, infatti anche Alfonso ed Emanuele si sono fatti avanti mostrando interesse, ma tutto sembra essere scemato. Vedremo se stasera si farà o meno chiarezza.

Dubbi da parte di alcuni concorrenti (così come di Jessica) su Amanda e Luca.

Probabile si possa parlare anche di qualche momento di divertimento in Casa, come lo scherzo che Javier e Amanda hanno fatto a Stefania ed Eva. Inevitabile poi lo spazio dedicato alle nomination e al risultato del televoto.

Anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Ma i sondaggi del Grande Fratello cosa dicono? Novella2000.it ha proposto a voi lettori di votare chi salvare. Ora abbiamo i risultati.

A ottenere il maggior numero di voti è Lorenzo al 49%, seguito da Amanda al 41%. Si passa poi a Maxime e Bernardo rispettivamente al 6% e al 4%.

Se dovesse essere tutto confermato stasera attraverso il televoto ufficiale, dunque, i due preferiti e immuni saranno Lorenzo e Amanda.

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Se vi state chiedendo quando va in onda il Grande Fratello e a che ora?

Il reality show viene trasmesso alle ore 21:30. Dopo le primissime anticipazioni del GF ci sarò spazio poi per scoprire nel dettaglio cosa succederà durante la puntata.

Anticipazioni Grande Fratello dove e quando va in onda

Quando va in onda il Grande Fratello e dove viene trasmesso? Prendete appunti:

Lunedì e giovedì c’è l’appuntamento in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 .

e c’è l’appuntamento in prima serata su alle ore . Per quanto riguarda i daytime e le varie pillole quotidiane, ricordiamo nello specifico: su Canale 5 alle 10:55 ; alle 13:40 , ma anche alle 16:30 circa. Poi su Italia 1 abbiamo le strisce alle ore 12:15 , alle 13:00 e alle 18:15 .

e le varie pillole quotidiane, ricordiamo nello specifico: su Canale 5 alle ; alle , ma anche alle circa. Poi su abbiamo le strisce alle ore , alle e alle . Canale 5 ha anche due altri due piccoli spazi dedicati al GF , grazie a Mattino 5 e Pomeriggio 5.

ha anche due altri due piccoli spazi dedicati al , grazie a e La5 anche è un canale che ci regala diversi contenuti a tema GF. Pensiamo per esempio al GF Daily condotto tutti i giorni da Rebecca Staffelli. Orario di inizio le 19:10 su La5.

E se vogliamo seguire la diretta h24 del Grande Fratello è bene collegarsi su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e il sito ufficiale del reality.

Conduttore e opinionisti del GF

Al GF chi sono i conduttore e opinionisti del Grande Fratello? Al comando abbiamo Alfonso Signorini, mentre tra le opinioniste ricordiamo la presenza di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Come inviata social del GF c’è Rebecca Staffelli.

Chi sono i concorrenti del GF

I concorrenti del reality chi sono? Gli uomini di questa edizione del Grande Fratello sono nel dettaglio: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO),Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO). In seguito abbiamo: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Tra le donne del Grande Fratello: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA),Eva Grimaldi, Federica Petagna (ELIMINATA). Poi vediamo ancora: Helena Prestes (ELIMINATA), Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi (RITIRATA), Maria Monsè (ELIMINATA), Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo (RITIRATA MA TORNA IN GIOCO), Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.

Alle prossime anticipazioni sul Grande Fratello!