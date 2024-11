Anche le Non è la Rai sono ai ferri corti! Ilaria ha sparlato di Pamela e ha attaccato la coinquilina: “Non è leale”. La Petrarolo è scoppiata in lacrime. Cosa è successo in puntata!

Lo scontro tra le Non è la Rai

Ve lo avevamo annunciato dalle anticipazioni del Grande Fratello e così è stato! Questa sera Le Non è la Rai, vale a dire Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi sono arrivate a uno scontro (erano un trio fino al ritiro di Eleonora Cecere). Tutto deriva da alcune situazioni che si sono create nella Casa e che hanno portato a dei malumori.

“È sempre stata una bambina esuberante e me l’aspettavo. Mi dispiace vedere tutto questo. Tu Pamela hai un carattere prevalicante, che esce fuori. Delle volte le persone possono sentirsi schiacciate”, ha detto Eleonora Cecere interpellata da studio da Alfonso Signorini a proposito di Pamela de Le Non è la Rai.

Ilaria Galassi dalla sua non si sente di subire troppo la pressione di Pamela Petrarolo come sostengono in tanti e ha detto di avergliene parlato: “Non sono succube di lei”.

In alcuni filmati però Pamela Petrarolo ha scoperto che Ilaria Galassi ha affermato che probabilmente la sua amica non sarebbe leale con lei. E questa situazione ha scatenato il pianto di Pamela:

“Non mi permetterei mai di sovrastarla e questa situazione mi dispiace e ha parlato di questi dubbi e non l’ha fatto con me. Tu hai detto che ti fidavi solo di me ma non è così. Ilaria io che colpa devo prendermi? Se mi metto a fare le cose e tu non ci sei. Se questa cosa ti ha dato fastidio, ti chiedo scusa. Mi dispiace però quello che hai detto su di me. A me colpisce che tu non ti fidi di me”.

La scelta di Pamela e Ilaria

Tornati in puntata dopo la pubblicità, Alfonso Signorini ha chiesto a Pamela e a Ilaria se volessero continuare o meno questo percorso come duo delle Non è la Rai: “Credo sia un problema che sia mio, ovvero di abbandonare. Parlo poco come si vede ed esprimere dei giudizi”, ha detto Ilaria.

Viste le recenti dinamiche che hanno coinvolto le Non è la Rai e quanto accaduto al GF con gli altri inquilini, sembra proprio che questa decisione sia arrivata nel momento giusto per rimescolare le carte.

Come hanno preso però Ilaria e Pamela la decisione di dividersi? Se Ilaria si è espressa, stasera abbiamo scoperto anche la reazione a caldo di Pamela de Le Non è la Rai: “Se non si fida di me preferisco andare avanti da sola”, ha detto.

Il GF intanto non se la sente di separarle e continueranno a giocare in coppia. Riusciranno a chiarirsi?