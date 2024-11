Al Grande Fratello Federica si è esposta e ha fatto sapere chi ha scelto tra Alfonso e Stefano. La gieffina ha ammesso di preferire il suo ex fidanzato attualmente, anziché il tentatore, che non sembra mollare la presa: “Credevo in noi”.

Federica Petagna si espone e sceglie Alfonso

Inevitabilmente stasera nella Casa del Grande Fratello si è parlato del triangolo amoroso che ha coinvolto Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. Come noto i primi due abbiamo avuto modo di conoscerli a Temptation Island, ma dopo la fine del programma hanno chiuso la loro relazione, per volere di lei, la quale ha poi intrapreso una conoscenza con il tentatore Stefano.

LEGGI ANCHE: Le Non è la Rai tacciate dal gruppo di fare strategia, persino l’ex compagna Eleonora le critica: “Vedo incoerenza”

Anche in questo caso però si sono verificati dei momenti di tensione tra la gieffina e il single, tanto che il loro rapporto è stato messo in dubbio a causa di alcuni gossip, mentre Alfonso D’Apice ha continuato a manifestare la sua gelosia e il suo essere “protettivo” a modo suo nei confronti dell’ex Federica Petagna.

Stasera in puntata sono state ripercorse tutte le tappe che hanno portato però alla chiusura totale di Federica Petagna nei confronti di Stefano Tediosi al Grande Fratello e la sua intenzione invece di riavvicinarsi pian piano all’ex Alfonso D’Apice. I due hanno capito di dover costruire nuove fondamenta per poter ripartire. In puntata Alfonso ha ammesso che le cose tra loro vanno meglio di prima, anche se c’è molto da fare.

Stefano Tediosi al Grande Fratello ammette di stare male in Casa nel non poterla abbracciare, baciare e fare le cose che facevano prima. Alfonso dalla sua pensa che per Stefano sia un gioco, a differenza sua. Al Grande Fratello in diretta D’Apice ha ammesso di non essere chiaramente soddisfatto del rapporto attuale con Federica. E gli avrebbe detto che per Stefano non prova nulla, nonostante i “Ti amo”, prima dell’ingresso in Casa.

Le parole di Federica

Federica Petagna in puntata al Grande Fratello ha ammesso di non provare indifferenza per Stefano, non si tratta di una questione di fisicità, ma deve comunque avere il coraggio di esporsi. Così la concorrente tornata dai suoi compagni, dopo la chiacchierata in confessionale con Signorini, ha affermato:

“Volevo mettere in chiaro i sentimenti e le emozioni. Io e Alfonso ci stiamo riavvicinando, ci stiamo provando, vediamo come andrà. Non provavo un qualcosa dentro di forte che però l’ho ritrovato, anche di intimità e attrazione. Per quanto riguarda Stefano, quello che c’è stato fuori, lo rifarei, non lo rinnego. Il problema è che, dai tuoi comportamenti qui in casa, posizioni che non mi sono piaciute, c’è stato guardare dei lati caratteriali che non mi sono piaciuti”

Ma in tutto ciò Stefano come l’ha presa e come conviverà con questa situazione al Grande Fratello? Lui le aveva scritto una lettera e tra le frasi è stata ripresa questa: “A noi ci credevo per davvero, credo che ti stia facendo quello che è giusto e non quello che vuoi veramente”.

LEGGI ANCHE: Jessica Morlacchi incanta con la sua voce e commuove i suoi compagni

Federica ha però smentito. Di buon grado Stefano ha accettato e fatto gli auguri ai due.