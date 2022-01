GF Vip: Alfonso Signorini allontana Alex Belli

Dopo aver messo Alex Belli alle strette, ma con scarsi risultati, c’è stato il secondo round con protagonista l’attore e Alfonso Signorini. Il conduttore che ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sul rapporto che lega Alex a Delia e Soleil. Così Signorini si è sentito in difficoltà nel dover spesso intervenire per riportare la tranquillità durante i confronti, poiché l’ex gieffino continuava a prendere la parola senza dare agli altri modo di parlare:

“Va bene però Alex adesso anche basta. Scusa Alex. Per fortuna tu avevi detto che non dovevi parlare e avevi scelto la linea del silenzio”, ha detto un po’ infastidito Alfonso Signorini. Ecco qui la prima breve clip che mostra il momento…

Ma non è finita qui, perché poco dopo Alfonso Signorini e Alex Belli hanno continuato a discutere. L’attore ha provato a richiedere la parola per esprimere un concetto ma il conduttore, molto seccato, ha chiesto che Belli venisse accompagnato fuori: “Allora mi rivolgo agli autori. Potete accompagnarlo fuori? Perché io non posso lavorare così in diretta. Mi rifiuto di lavorare così… vai fuori”, per poi aggiungere che si trattava anche di una mancanza di rispetto verso il pubblico a casa.

Al momento Alex Belli ha preferito non tornare in studio, come annunciato da Alfonso Signorini. Vedremo se cambierà idea. Per non perdervi neanche una news sul GF Vip, continuate a seguirci.

