Delia Duran riceve una lettera da Alex Belli, scoppia in lacrime e confessa di essere ancora innamorata di suo marito.

La confessione di Delia Duran

Anche questa sera al Grande Fratello Vip 6 non si parla d’altro che del triangolo formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Per l’ennesima volta in diretta così i tre diretti interessati hanno avuto modo di avere un confronto, e lo stesso Alfonso Signorini ha messo l’attore alle strette, cercando di fargli svelare finalmente la verità su quanto accaduto con l’ex corteggiatrice. La Duran nel mentre è venuta a conoscenza del tweet di Belli risalente a qualche giorno fa, nel quale sembrava che la stesse lasciando.

Come se non bastasse Alex ha anche inviato una lettera a sua moglie, con tanto di fede nuziale. Delia così nel corso della puntata ha letto le parole dell’attore, ma a un tratto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. La modella infatti è scoppiata a piangere e così a intervenire è stato Alfonso Signorini, che ha chiesto il perché di queste lacrime.

Delia Duran a quel punto ha ammesso che nonostante il dolore è ancora innamorata di Alex Belli e ha affermato di essere pronta a salvare il suo matrimonio. In studio nel mentre Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno duramente attaccato l’attore, affermando di non credere alle sue parole.

"La verità di un amore che non tutti possono comprendere". #GFVIP pic.twitter.com/xqX54ctTDY — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Delia avrà modo di schiarirsi le idee? Non resta che attendere per scoprirlo.

