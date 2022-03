1 Alfonso Signorini rivela cosa c’è nella borsa di Lucrezia

Ieri sera, 14 marzo 2022, abbiamo visto l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Abbiamo, quindi, scoperto chi è stato a vincere la sesta edizione del reality con non poche sorprese. Infatti una delle eliminazioni ha fatto rimanere a bocca aperta molti telespettatori. A un certo punto, infatti, Alfonso Signorini ha aperto un televoto flash tra Davide Silvestri e Lucrezia Selassié.

A spuntarla è stato proprio l’attore. Opinionisti ed ex vipponi non potevano credere ai loro occhi, in quanto ritenevano Lulù molto più forte. Ad ogni modo ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia e andare nello studio. Prima di uscire ha preso alcune cose che le appartengono, rivelando che il suo orsacchiotto gigante lo aveva già spedito a casa sua in giornata. La Princess, quindi, è arrivata dal conduttore con la sua inseparabile borsa.

Alfonso, molto incuriosito, ha controllato cosa ci fosse dentro, come possiamo vedere anche dal video qui sotto: “Finalmente posso guardare dentro la borsa di Lulù perché non vedevo l’ora… Qua cosa c’è? Ah, le sigarette. I trucchi… Porta microfono, spero. Non sarà un perizoma, spero? Ritagli di giornale, la lettera di Manu…“. Lucrezia, poi, ha anche ammesso di esserci rimasta un po’ male per la sua uscita.

Ovviamente con la sua inseparabile bag… Lulù entra nello studio di #GFVIP! 🧚‍♀️ pic.twitter.com/8nt9wRfERa — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

Onestamente non mi aspettavo di uscire contro Davide. Perché, come ho detto tante volte e lo ripeto, io sono sempre stata me stessa nel bene e nel male. Anche se a volte un po’ pazzerella, ma sono sempre stata io. Non mi sono mai nascosta. E quindi.. Non lo so. Ma sono molto contenta di essere arrivata qui e di aver trovato il mio amore.

Intanto Alfonso Signorini, qualche giorno fa, è tornato a parlare di una situazione un po’ spinosa. Una frase che ha portato del malcontento tra il pubblico. Andiamo a vedere cos’ha affermato. Continuate a leggere…