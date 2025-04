A settembre su Canale 5 partirà la nuova edizione del Grande Fratello. Secondo qualcuno però Alfonso Signorini potrebbe lasciare il reality show. Ad alimentare i sospetti è stata una risposta del conduttore, che ha spiazzato il web.

Le parole di Alfonso Signorini

Ieri sera, dopo sei mesi e mezzo, si è concluso ufficialmente il Grande Fratello con la vittoria di Jessica Morlacchi. Pochi minuti prima che la diretta terminasse però Alfonso Signorini ha annunciato che a settembre su Canale 5 partirà la nuova edizione del celebre reality show, già attesissima dai fan. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Al momento dei saluti infatti è sembrato che il conduttore si stesse congedando dal pubblico e che stesse in qualche modo dicendo per sempre addio alla trasmissione, che è sotto la sua guida da ormai ben 6 edizioni di fila.

Questa mattina nel mentre sui social è arrivata una nuova puntata di Boom, il format di Signorini. Il presentatore così, commentando la fine del GF, ha dichiarato: “È stato un viaggio lungo 6 mesi e mezzo e stamattina sto da Dio. Sono contento di come sono andate le cose e sono contento anche di questa vittoria di Jessica”. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura compie 60 anni: il simpatico video social

Poco dopo infatti Alfonso Signorini si è collegato con Grazia Sambruna, che a quel punto ha chiesto al conduttore se il prossimo anno tornerà al Grande Fratello o se invece lascerà davvero il reality show come qualcuno sta ipotizzando. La risposta del presentatore tuttavia ha spiazzato. Signorini ha infatti affermato: “Se l’anno prossimo torno? Io adesso penso a riposare. Non voglio parlare di lavoro, da oggi sono in vacanza”.

#AlfonsoSignorini a #Boom: “Libero! ho dormito 2 ore ma chissenefrega. Felice che sia finito il #grandefratello e della vincitrice. Alla proclamazione ascolti bulgari, 48 %!” “VABBÈ MA L’ANNO PROSSIMO TORNI? IERI SERA SEI STATO SIBILLINO” “Sono in vacanza, non parlo di lavoro” pic.twitter.com/tYmXhD0s3K — GraceSomehow (@LaSambruna) April 1, 2025

Cosa accadrà dunque? Alfonso potrebbe davvero lasciare il Grande Fratello dopo 6 edizioni di successo? Non resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più in merito.