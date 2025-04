Oggi Simona Ventura compie 60 anni e per l’occasione la conduttrice ha postato sui suoi profili social un simpatico video realizzato con la complicità di suo marito Giovanni Terzi.

Buon compleanno Simona Ventura

Giornata speciale per Simona Ventura. Non tutti infatti sanno che oggi, martedì 1° aprile, l’amata conduttrice compie 60 anni. Traguardo importante questo per la presentatrice, che da sempre è nel cuore del grande pubblico. Proprio per questa occasione la Ventura, che secondo le indiscrezioni potrebbe tornare su Canale 5 nel ruolo di opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, ha condiviso un simpatico video sui suoi social. La clip, realizzata con la complicità di suo marito Giovanni Terzi, ha fatto sorridere il web ed è accompagnata dalla seguente didascalia:

“60 anni e non sentirli per niente. Al di là degli scherzi e della vita che ti porta dossi e ostacoli, non potrei stare meglio. Crederci sempre e arrendersi mai! Happy birthday to me”.

Ma non è finita qui. Questa mattina infatti Simona Ventura ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata la conduttrice ha non solo rivissuto i momenti più salienti della sua carriera ma anche quelli della sua vita privata. In più Simona, rivelando anche come festeggerà questa sera, ha parlato del traguardo dei 60 anni e in merito ha aggiunto:

“Non so se pensarlo come un giorno facile o difficile. Le mie amiche d’infanzia di Chivasso mi hanno detto che ora cominciano gli acciacchi. Le farmacie hanno iniziato a mandarmi gli sconti per i senior. Mi consola almeno di avere la riduzione in treno… Cosa farò stasera? Ho noleggiato un pullmino, perché quando la famiglia è al completo siamo 15. E andremo nell’hinterland di Milano per una cena tra di noi”.

LEGGI ANCHE: Angelo Madonia e Sonia Bruganelli replicano a Ema Stokholma

Non resta dunque che augurare un felice e sereno compleanno a Simona Ventura.