Dopo la mancata vittoria al Grande Fratello, le fan di Zeudi Di Palma fanno partire una raccolta fondi in suo onore e donano 24mila euro nel giro di pochissime ore. Ecco cosa sta accadendo.

Il gesto delle fan di Zeudi Di Palma

Ieri sera è andata in onda la finale del Grande Fratello e a trionfare a sorpresa è stata Jessica Morlacchi, nonostante da settimane la favorita alla vittoria fosse Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia tuttavia si è classificata solamente al quinto posto, venendo clamorosamente sconfitta da Helena Prestes durante il televoto flash. La modella ha così dovuto rinunciare alla possibilità di raggiungere il primo posto e ha dovuto abbandonare la casa a un passo dal traguardo.

In queste ore dunque Zeudi è tornata alla sua vita di sempre e finalmente ha avuto modo di riabbracciare i suoi cari dopo mesi. Nel mentre però in rete le fan dell’ex gieffina non sembrerebbero aver preso bene la sconfitta e così hanno deciso di scendere in prima linea per stupire la loro beniamina. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo.

Alcune sostenitrici di Zeudi Di Palma hanno deciso di far partire una raccolta fondi con l’intento di raggiungere quota 50mila euro da donare alla modella. Nella descrizione infatti si legge: “Nonostante l’enorme ingiustizia commessa, questo è il nostro modo di correggere gli errori altrui”. Ma non è finita qui. Nel giro di una manciata di ore sono state effettuate ben 439 donazioni e sono stati raggiunti quasi 24mila euro.

La notizia nel mentre ha fatto in breve il giro del web e naturalmente gli utenti si sono divisi e c’è chi sta duramente condannando questo gesto. In più in molti si chiedono cosa accadrà quando Zeudi verrà a conoscenza di questa raccolta fondi e quale sarà la sua reazione.