Le parole di Alfonso Signorini

Anche stasera non mancano emozioni, risate e colpi di scena al Grande Fratello Vip 6. Nel corso della diretta Alfonso Signorini ha nuovamente parlato del legame nato tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, che come sappiamo nelle ultime ore si sono avvicinati sempre di più. I due infatti si sono anche nuovamente baciati, ciò nonostante la showgirl sembrerebbe essere ancora frenata. A dire la sua sull’argomento è stata anche Adriana Volpe, che ha affermato che, secondo il suo pensiero, Miriana non si lascerebbe andare del tutto anche per via della differenza d’età che c’è tra lei e Nicola. A quel punto proprio Signorini ha punzecchiato l’opinionista, tirando in ballo Andrea Denver.

Come qualcuno ricorderà infatti, durante la quarta edizione del GF Vip Adriana aveva stretto una bellissima amicizia col modello. A quel punto i più maliziosi del web avevano insinuato che tra i due potesse esserci una certa simpatia, ma naturalmente le cose non sono mai andate oltre. Stasera così dopo aver ascoltato le dichiarazioni della Volpe sulla differenza d’età tra Miriana e Nicola, Alfonso Signorini, per scherzare, ha lanciato una provocazione ad Adriana, affermando:

“Anche per quello nel tuo Grande Fratello non ti sei lasciata andare tra le braccia di Denver?”.

Alfonso Signorini ricorda Adriana Volpe e Andrea Denver#GFVIP pic.twitter.com/BFzoOpsfjU — gfvip out of context (@oocGFVIP) October 22, 2021

A quel punto Adriana Volpe ha immediatamente replicato ad Alfonso Signorini, facendo notare come tra lei e Andrea Denver non c’è mai stato nulla. Miriana e Nicola infatti sono arrivati anche al bacio, mentre tra l’opinionista e il modello non c’era altro che una bellissima amicizia.

