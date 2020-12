1 Su Instagram Alfonso Signorini rivela che la ragione per cui Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini hanno litigato è un’altra

Che tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini non ci sia simpatia si era ben capito, ma Alfonso Signorini è sicuro che sotto ci sia dell’altro. Il conduttore del GF Vip sembra intenzionato a portare a galla la vera ragione per cui l’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno litigato. Motivo ben lontano, secondo lui, da quanto raccontato fino ad oggi.

Nel corso della diretta di Casa Chi, Alfonso Signorini ha detto di essere sicuro che prima o poi la verità verrà fuori e che alla base di questo astio ci siano cose ben più gravi. Ma leggiamo le sue parole raccolte da Biccy:

“La vera ragione per cui i due hanno litigato non è ancora venuta fuori e secondo me prestissimo la tireranno fuori, perché è ben più grave il motivo” – ha rivelato Alfonso Signorini.

Il conduttore pare quindi avere la soluzione all’attrito che vede protagonisti Zorzi e la Lorenzini, ma si augura possa uscire fuori con alcuni discorsi o discussioni nella Casa, altrimenti saranno loro della produzione a metterli alle strette:

“Se avete notato, Tommaso non sopporta Sonia, si tengono ben lontani. Anzi, lui l’ha detto apertamente, ‘quella proprio non la reggo’. Ma non è che tutto nasce dal fatto che in una sfilata la Lorenzini non l’abbia salutato, non è certo quello. Adesso staremo a vedere se la tireranno fuori questa cosa, perché se non lo faranno loro, lo faremo noi”.

Ha concluso Alfonso Signorini, sicuro. È pur vero però che dopo la puntata di lunedì del Grande Fratello, dove Tommaso Zorzi ha fatto le sue scuse (accettate) a Sonia Lorenzini, i due sebbene siano ancora molto distanti, stanno cercando di avvicinarsi lentamente, tra battute o scherzi che coinvolgono lei o altri membri della Casa.

Facendo un passo indietro a venerdì scorso, però, i due gieffini non se le sono di certo mandate a dire! Ricordiamo quel momento…