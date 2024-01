Anna Pettinelli demolisce Varrese: “Uomo controverso, violento verbalmente”

NEWS

Andrea Sanna | 8 Gennaio 2024

Grande Fratello

In puntata a Pomeriggio 5 Anna Pettinelli ha detto come vede questa vicinanza tra Varrese e Monia: “Uomo controverso, violento verbalmente”

A Pomeriggio 5 nell’ultima parte di puntata si è parlato di Massimiliano Varrese e la sua vicinanza a Monia La Ferrera, la sua ex. Se Cesara Buonamici è stata morbida nei confronti del gieffino, non si può dire lo stesso di Anna Pettinelli che, invece gli ha rivolto un’aspra critica.

Anna Pettinelli VS Varrese

Al Grande Fratello in tanti hanno notato un riavvicinamento tra Massimiliano Varrese e la sua ex Monia La Ferrera. Un gossip che ha suscitato interesse anche in Myrta Merlino che a Pomeriggio 5 ha voluto affrontare l’argomento con i suoi ospiti. Presenti in studio Cesara Buonamici, opinionista di questa edizione, Anna Pettinelli e Vladimir Luxuria.

Tornati in studio dopo la clip che raccontava appunto questo ritorno di fiamma tra i due e il bacio che c’è stato poi in confessionale, Myrta Merlino ha voluto sapere un parere dalle sue ospiti. Cesara Buonamici è parsa decisamente più morbida rispetto al giudizio espresso da Anna Pettinelli. La giornalista ha ricordato che i due si sono ritrovati per caso nella Casa del Grande Fratello e stavano insieme in passato.

“C’è un feeling forte e si vede. Lui da quando c’è Monia, a mio parere, è diventato più simpatico, più allegro e più sorridente. Si è ingentilito dai con la presenza di lei (Monia, ndr). Lei ha una storia complicata alle spalle e dunque ha una comprensibile paura di sbagliare e tornare in una situazione non facile. Ha due bambine poi. Ma che ci sia un’attrazione tra i due l’hai vista anche te…”.

Quest’ultima frase Cesara Buonamici l’ha detta rivolgendosi ad Anna Pettinelli, che dalla sua ha fin da subito presentato in volto un’espressione contrariata. La prof di Amici 23 e opinionista ha detto:

“Che ci sia attrazione sicuramente. Io spero per Monia no. Non mi piace. Io lui non lo consiglierei alla mia peggior nemica. È un uomo troppo controverso, ha detto delle cose terribili, anche violento verbalmente…”, ha troncato Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli su Guru: "Io non lo consiglierei nemmeno alla mia peggior nemica, é un uomo troppo controverso, ha detto delle cose terribili, é violento verbalmente"



SENTO SOLO GRANDI VERITÀ 👏🏻👏🏻#GrandeFratello pic.twitter.com/XcPe2jrax6 — 🔥Lara🔥 (@Lar02a) January 8, 2024

Insomma per quanto Cesara Buonamici abbia cercato di far capire il suo punto di vista sul cambiamento che avrebbe notato in Massimiliano Varrese, Anna Pettinelli si è detta contrariata e senza peli sulla lingua ha detto il suo parere. A lei dei comportamenti assunti dall’inquilino del GF sono sembrati eccessivi e non sono andati proprio giù!