Lo spoiler di Alfonso Signorini

Un curioso episodio si è verificato nel corso delle nomination nel momento in cui Alfonso Signorini ha domandato a Giucas Casella la sua votazione. Il presentatore del GF Vip, involontariamente, ha fatto uno spoiler a Nathaly Caldonazzo. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

“Chi nomini e perché?”, ha chiesto Alfonso Signorini rivolgendosi a Giucas Casella. A quel punto l’illusionista si è rivolto verso Nathaly Caldonazzo: “Ti voto perché non mi fai mai i massaggi. Tutti i giorni ti chiedo il massaggio e non me li fai. Ti nomino perché non mi fai i massaggi”.

La showgirl ha accettato di buon grado la nomination, ma a quel punto è intervenuto Alfonso Signorini che ha fatto uno spoiler: “Scusami Nathaly ma al di là del solito tormentone che Giucas vuole i massaggi, ma perché continua a mandarti in nomination?”. Così il conduttore ha svelato alla gieffina come non sia la prima volta che Giucas Casella fa il suo nome. Lei a quel punto ha ribattuto: “E poi hai anche il coraggio di chiedermi i massaggi? Se non c’è simpatia tra me e lui? Non lo so. Non pensavo mi avesse già mandata in nomination perché le fa sempre in confessionale. Ogni volta che gli dico ‘sento che mi hai nominata’, dice che non è vero. Sii sincero”.

Farfugliando Giucas ha tentato di giustificarsi. Successivamente Alfonso Signorini, resosi conto di aver fatto un mega spoiler, è intervenuto: “Ah già, non lo dovevo dire. Un errore mio, ho spoilerato. Mamma mia, per carità! Si vabbè dai dai. Va bene”, ha detto il conduttore scatenando una risata generale sia in Casa, ma anche in studio. (QUI IL VIDEO COMPLETO CON IL MOMENTO INCRIMINATO)

Per concludere Giucas Casella ha promesso a Nathaly Caldonazzo di non nominarla più se riceverà il tanto desiderato massaggio. La gaffe involontaria di Alfonso Signorini non è sfuggita agli utenti del web che hanno ironizzato su questo episodio! Continuate a seguirci per altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.