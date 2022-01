I nominati del 21 gennaio 2022 al GF Vip 6

Tempo di nomination al GF Vip 6. Tante le cose successe nella puntata del 21 gennaio 2022. Nel corso della serata abbiamo visto Delia Duran contro Soleil, ma anche un confronto dell’influencer con il marito Alex Belli. In seguito abbiamo visto Manuel Bortuzzo leggere una lettera d’amore per la fidanzata Lulù. Ecco, poi, arrivare l’eliminazione e un acceso scontro in studio tra Alex e Aldo Montano. Finalmente eccoci alle nomination, escluso Manuel che potrebbe abbandonare la casa volontariamente lunedì prossimo.

Gli immuni, per la Casa, sono: Katia Ricciarelli, Barù, Lucrezia Selassié e Manila Nazzaro. Poi è toccato alle opinioniste. Adriana Volpe ha scelto di proteggere Jessica Selassié. Sonia Bruganelli, invece, ha dato l’immunità a Sophie Codegoni per come sta gestendo la relazione con Alessandro Basciano. Passiamo, quindi, a quelle palesi:

Nathaly Caldonazzo ha nominato Soleil

ha nominato Gianmaria Antinolfi ha nominato Kabir

ha nominato Soleil ha nominato Delia

ha nominato Davide Silvestri ha nominato Federica Calemme

ha nominato Federica ha nominato Kabir

ha nominato Alessandro ha nominato Kabir

ha nominato Miriana Trevisan ha nominato Soleil

ha nominato Kabir ha nominato Federica

ha nominato Delia ha nominato Alessandro

ha nominato Giucas Casella ha nominato Nathaly

Le nomination del GF Vip 6, quindi, continuano nel confessionale con Barù che nomina Delia. Tocca, poi, a Sophie nominare Gianmaria. Katia a sua volta nomina Federica. Jessica ha fatto il nome di Soleil. Si prosegue con Manila che nomina Federica. Chiudiamo con Lulù che manda in nomination Soleil. Al televoto, quindi, vanno Soleil, Kabir e Federica.

