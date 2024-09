Le anticipazioni del Grande Fratello per la quarta puntata del 26 settembre

Oggi 26 settembre va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Ecco anticipazioni e news sul GF e cosa ci attenderà stasera! Siete pronti?

Anticipazioni Grande Fratello puntata oggi 26 settembre

Ci siamo! Stasera su Canale 5 andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello. Il pubblico è già alla ricerca delle prime anticipazioni e si domanda cosa succederà nella Casa!

Partiamo subito con il dire che ci sarà una sorpresa per i telespettatori e per Clayton Norcross! Farà il suo ingresso nella Casa, per un saluto, Katherine Kally Lang, l’amatissima e discussa Brooke Logan di Beautiful. L’attrice è anche molto amica di Luca Calvani. Dunque sarà davvero un bel momento.

Si potrebbe parlare anche di Shaila Gatta e dello scontro con Beatrice Luzzi che tanto ha suscitato clamore. Non è escluso possa essere letto l’intervento della mamma della gieffina. E non è nemmeno detto che l’ex velina possa scoprire le parole del suo ex.

Sempre Shaila è stata protagonista di un bacio con Javier Martínez. In puntata al Grande Fratello non è escluso che possano emergere le sue preferenze tra il sudamericano e Lorenzo Spolverato. Come reagiranno?

Intanto Lorenzo è sempre vicino a Helena Prestes dopo il bacio in giardino e non è mancata la reazione del suo ex Carlo Motta. La modella ha fatto anche luce sul suo passato e stasera potrebbe essere affrontato.

Si è lasciata andare a confidenze anche Amanda Lecciso, che non ha nascosto i suoi timori da madre. Poi scontro nella scorsa puntata tra Luca e Lorenzo. Saranno riusciti a chiarire?

News ultim’ora concorrenti: le anticipazioni del Grande Fratello

Gli equilibri nella Casa del Grande Fratello, secondo le anticipazioni, pare stiano iniziando a cedere. Questo perché alcuni concorrenti hanno manifestato dei dubbi sui loro compagni, accusati di strategia. Maria Vittoria Minghetti si è avvicinata a Tommaso Franchi perché interessata? O c’è qualcosa sotto? Helena è dubbiosa su Yulia Naomi Bruschi e Lorenzo non si fida di Clarissa Burt.

Si potrebbe parlare magari anche della frase di Ilaria Galassi a Ilaria Clemente, che tanto ha suscitato divisione sul web.

Non mancheranno le sorprese. Una potrebbe essere prevista per Javier Martínez. Previste le nuove nomination e l’esito del televoto, che potranno suscitare delle nuove dinamiche.

Anticipazioni del Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Lunedì, durante la scorsa puntata, è stato aperto un televoto per scegliere il preferito. A giocarsi questa chance: Iago Garcia, Ilaria Clemente e Yulia Naomi Bruschi.

Novella2000.it sul sito ha lanciato un sondaggio e ha chiesto agli utenti di votare! Il risultato prevede al primo posto Iago con il 48%, seguito da Ila con il 32% e Yulia con il 20%. Ciò significa che, se dovesse andare in questo modo, sarà Iago il preferito della settimana. Solo stasera scopriremo il verdetto ufficiale!

Da stasera, però, si farà sul serio e le prossime nomination del Grande Fratello saranno valide per l’eliminazione!

A che ora va in onda stasera il Grande Fratello

Il Grande Fratello questa sera a che ora va in onda? Precisamente intorno alle 21:30 su Canale 5.

Ma attenzione! Dalla prossima settimana infatti il Grande Fratello andrà in onda solo il lunedì. Al suo posto il giovedì è prevista infatti una nuova puntata di Endless Love in prima serata.

Quanto durerà il Grande Fratello? La messa in onda dovrebbe essere prevista per alcuni mesi, come avvenuto nelle precedenti edizioni.

Grande Fratello dove e quando va in onda

Fatta questa premessa, quindi, dove e quando va in onda il Grande Fratello? Al momento lo vedremo solo al lunedì su Canale 5.

Potete scegliere di guardare il reality in contemporanea (o la diretta h24) anche su Mediaset Extra (canale 55) o su Mediaset Infinity e sito del GF.

Tra i tanti collegamenti, dal lunedì al venerdì vedremo il programma alle ore 13:30 e 19:30 e dal lunedì alla domenica a 00.30 su La5.

Il daytime del Grande Fratello, invece, dovrebbe andare in onda sempre ai seguenti orari: alle 10:55 e 13:40 dal lunedì al venerdì su Canale 5, mentre su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 12:15 e 18:15.

Chi conduce il GF: conduttore e opinionisti

Il Grande Fratello da chi è presentato? Questa edizione la conduce ancora una volta Alfonso Signorini. In studio, in qualità di opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. L’inviata social è Rebecca Staffelli.

Chi sono i concorrenti del GF

Non è detto siano finiti, ma al momento chi sono i concorrenti del Grande Fratello? Vi forniamo la lista completa degli uomini e donne della Casa più spiata d’Italia:

Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino, Javier Martinez e Tommaso Franchi.

Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi.

