Stasera a Striscia la Notizia ci sarà la consegna del Tapiro d’oro a Tony Effe. Per il rapper si tratta del primo premio in carriera da parte della trasmissione e arriva a seguito del dissing con Fedez (che peraltro l’ha già ricevuto ieri).

Tapiro d’oro a Tony Effe

Non si placano le critiche intorno al dissing tra Fedez e Tony Effe, con il web che si è letteralmente spaccato in due su questa vicenda. E mentre Fabrizio Corona nella giornata odierna ha lanciato alcuni scoop sulla diatriba, tirando in ballo anche Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Taylor Mega, ci sono nuovi sviluppi.

Dopo il 13esimo Tapiro d’oro “riccioluto” di ieri a Fedez per il dissing con Tony Effe, a Striscia la Notizia per pareggiare i conti, è arrivato il premio dorato da parte del TG satirico al rapper romano. Questa sera in onda su Canale 5 vedremo la consegna del Tapiro.

A intercettarlo a Milano è stato come sempre Valerio Staffelli che non ha perso occasione di porgergli qualche domanda. L’inviato di Striscia la Notizia ha provato a chiedere a Tony Effe se tutta la diatriba sia stata un’operazione di marketing. Come si apprende dalle anticipazioni, però, il rapper sarebbe risultato un po’ reticente. Il reporter ha continuato poi a punzecchiarlo, sostenendo se avesse paura di ripercussioni da parte di Fedez. Non sembra però esserci stata chissà quale risposta da parte di Tony.

Per lui si tratta del primo Tapiro d’oro in carriera e solo stasera vedremo come si evolverà il tutto. Appuntamento alle 20:35 con Striscia la Notizia, poco dopo il TG5. La consegna a Tony Effe certamente incuriosirà i telespettatori, esattamente come avvenuto ieri per Fedez.